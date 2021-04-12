Создание филиала Эрмитажа в историческом здании Калуги обойдется в 271 млн рублей

КАЛУГА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Калужской области направят порядка 271 млн рублей на размещение филиала Эрмитажа в Доме гражданского губернатора, здание которого является объектом культурного наследия. Проект получил положительное заключение госэкпертизы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона в понедельник.

Региональное правительство и Эрмитаж в 2015 году заключили меморандум о намерении открыть в Калуге выставочный центр.

"Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную документацию по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. Сметная стоимость работ составляет 271 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы по размещению филиала Эрмитажа в здании объекта культурного наследия начнутся с 2022 года. Запланировано строительство новой котельной и проведение модернизации существующей, а также реставрационные работы.

"Министерство финансов Калужской области выразило готовность рассмотреть вопрос дополнительного выделения средств на проектирование котельной по итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2021 года", - добавили в сообщении.

Дом гражданского губернатора был возведен в 1811 году под руководством автора градостроительного плана застройки Калуги Ивана Ясныгина по проекту петербургского архитектора Андреяна Захарова на Золотой улице, которая сейчас называется Карла Маркса. В марте 1841 года был утвержден проект перестройки губернаторского дома, представленный губернским архитектором Николаем Соколовым. Семья Калужского губернатора Иллариона Бибикова (1831-1837) принимала здесь внуков грузинского царя Ираклия II - Вахтанга и Дмитрия, сосланных в Россию в 1832 году. В годы правления Николая Смирнова (1845-1851) этот дом посещали А. К. Толстой, И. С. Аксаков, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, а также проезжавшие через город дворяне, которые представлялись губернатору.