"Ленфильм" открыл выставку о творчестве создателя познавательных фильмов Павла Клушанцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" представила публике выставку о советском режиссере Павле Клушанцеве, который одним из первых в мире совместил научно-популярное кино с научной фантастикой. Проект, созданный совместно с киностудией им. М. Горького, будет работать по 10 мая.

"Путь Клушанцева действительно уникален. Его фильмы, к сожалению, до сих пор не очень известны. Мы хотели бы этот пробел восполнить. Мы рассказываем на этой выставке о пяти фильмах, пять стендов - пять фильмов, шестой стенд посвящен самому Павлу Клушанцеву", - сказал на открытии руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" Константин Шавловский.

Одним из объектов выставки стал экран с видеоэссе, которое рассказывает о том, "какой диалог с фильмами Клушанцева развивался у всемирно известных режиссеров Джорджа Лукаса, Стенли Кубрика, Ридли Скотта", отметил Шавловский.

Выставка - конструкторское бюро

В фойе киноцентра зрителей встречают стенды-обелиски с вмонтированными экранами, где рассказывается о новаторских экспериментах Клушанцева. "Здесь можно будет посмотреть фрагменты из его фильмов и сравнить с космическими спецэффектами классического Голливуда", - отметили организаторы выставки. Посетители могут увидеть кульман с оригинальными чертежами и стол с фотографиями, газетными вырезками и другими артефактами. В центре экспозиции трехметровый арт-объект "Космос Павла Клушанцева" - воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных Клушанцевым для изображения космического пространства в своем кино.

"Получилась выставка - конструкторское бюро. Она означает, что каждый стенд надо не просто смотреть - это не развлечение, а изучение", - считает искусствовед, ведущий сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина. По ее мнению, выставка отражает "дух Клушанцева, который, не занимаясь в конструкторском бюро, предвидел многое из того, что было за железными занавесами и заборами, о чем он совершенно не знал".

Музыкальное офоормление выставки создал молодой композитор Кирилл Широков. В экспозиции также представлены эскизы художника Юрия Швеца, одного из главных создателей космических образов в советском изобразительном искусстве.

Проект организован в рамках подготовки к ежегодному фестивалю "Мир знаний", который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 19 сентября и будет посвящен теме космоса. В честь открытия выставки в кинотеатре "Ленфильма" также прошел специальный показ фильма Клушанцева 1961 года "Планета бурь" о совместной советско-американской экспедиции на Венеру.

Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на "Леннаучфильме" с 1934 по 1999 год (сегодня это филиал Киностудии им. М. Горького). Именно Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны - за годы до того, как это произошло в реальности. Согласно одной из легенд, костюмы советских космонавтов создавались с оглядкой на фильмы Клушанцева. Эксперты отмечают, что придуманные ленинградским режиссером приемы комбинированных съемок заметны в работах Стэнли Кубика и Ридли Скотта.