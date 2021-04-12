В Калуге открылся Международный кинофестиваль "Циолковский"

КАЛУГА, 12 апреля. /ТАСС/. Второй Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский", в рамках которого будет показано более 40 художественных, документальных и короткометражных картин, открылся в Калуге. В качестве символического начала смотра президент фестиваля Игорь Угольников, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Владислав Шапша и сенатор Анатолий Артамонов разбили на сцене памятную тарелку фестиваля.

"Я счастлив, что фестиваль стартует именно здесь, в музее, где, возможно, на этом самом месте, сто лет назад Константин Эдуардович Циолковский предположил, что наша с вами уютная планета - лишь колыбель для человечества. А дальнейший путь должен быть проложен к звездам. Я надеюсь, что наш фестиваль станет еще одной ступенькой на звездном пути", - сказал президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Игорь Угольников.

Владимир Мединский отметил важность проведения этого фестиваля именно на калужской земле, где долгие годы работал основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. "Он [фестиваль] не очередной, он именно новый. Он как самое убеждающее из искусств должен убедить наших ребят пойти работать в космос, начать созидать, начать строить, как это делали наши великие предшественники", - отметил Мединский.

Открыл фестиваль художественный фильм "Салют-7" режиссера Клима Шипенко, основанный на реальных событиях и посвященный подвигу российских космонавтов, которые они совершили в 1985 году, когда советская орбитальная станция "Салют-7" перестала отвечать на сигналы. Неконтролируемое вращение 20-тонного космического аппарата, его снижение создавали угрозу для жителей Земли. Случившееся также рассматривалось как удар по имиджу советской космонавтики в условиях острой конкуренции с США. Спасать станцию отправились космонавт Владимир Джанибеков и бортинженер Виктор Савиных.

Во вторник в программе фестиваля запланированы конкурсные показы документальных и короткометражных фильмов, лекции, творческие вечера, откроется программа фильмов студии "Роскосмос" и программа ретроспективы.

МКФ "Циолковский" продлится до субботы, 17 апреля. В его программе 10 полнометражных художественных, 13 документальных и 19 короткометражных фильмов, председателем жюри является известный режиссер и продюсер Роджер Корман. Фестиваль проводится при поддержке гранта президента РФ. Первый МКФ прошел в онлайн-формате в апреле 2020 года.