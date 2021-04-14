Блокбастер от Козловского, манипулятор Бурковский и дебют Добрыгина: премьеры недели

На этой неделе в кино и онлайн выходят блокбастер об аварии на Чернобыльской АЭС от Данилы Козловского, сериал про хитроумного манипулятора в исполнении Андрея Бурковского, один из главных претендентов на "Оскар" с Энтони Хопкинсом в главной роли, режиссерский дебют Григория Добрыгина, документальный фильм Виктора Косаковского о сельскохозяйственных животных, мелодрама о молодой писательнице и перевыпуск легендарного фильма Питера Джексона "Властелин колец" в формате 4К. "Чернобыль" В кинотеатрах с 15 апреля Продюсер Александр Роднянский и режиссер Данила Козловский обращаются к событиям не столь давнего прошлого — одной из самых крупных и страшных техногенных катастроф в истории человечества. Они рассказывают историю от имени маленького человека, которому приходится столкнуться с огромной трагедией, поглощающей его жизнь.

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип

Алексей Карпушин в исполнении Козловского — простой парень, только немного запутавшийся. Он работает пожарным на атомной электростанции в Припяти и не особо задумывается о завтрашнем дне. Все меняется, когда его в жизни появляется его давная любовь — девушка Оля (Оксана Акиньшина), ради которой Алексею хочется остепениться и стать лучше. Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу планы, мечты и саму жизнь молодого пожарного. Он никогда не был склонен к геройству, но обстоятельства заставляют его стать больше самого себя и поставить чужую жизнь выше собственной. Создатели фильма с большим вниманием отнеслись к историческим событиям, затрагиваемым в картине, но все-таки главным в фокусе внимания для них была не сама авария, а жизни обычных людей, которых она затронула. "Чернобыль — это наша общая история, катастрофа, коснувшаяся очень многих. И для меня главное, чтобы люди пришли на наш фильм не просто посмотреть на масштаб или уникальные съемки подводных сцен, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев", — отмечает режиссер. "Медиатор" На видеосервисе START с 16 апреля Андрей Бурковский, без которого, кажется, не обходится ни один модный отечественный сериал, на этот раз сыграл главную роль в проекте о профессиональном манипуляторе.

Описание Кадр из сериала "Медиатор" © Видеосервис START

Переговорщик Андрей Павлов, прошедший подготовку в МВД, не стесняется даже самых низких приемов, чтобы достичь своей цели. В конце концов, ему платят за результат: взять в заложницу дочь коллеги, притвориться чьим-то мужем, заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть его к убийству — вот лишь краткое описание обычного рабочего дня Павлова. Его харизма привлекает не только клиентов, но и поклонниц, которые решают вести с ним битву за звание лучшего манипулятора. Помимо Бурковского в сериале снялись Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова и Юлия Пересильд. "В широком смысле "Медиатор" — это история о силе убеждения, о том, какой мощью может обладать слово, если уметь им пользоваться, ведь пока люди говорят, оружие не стреляет", — подчеркивает продюсер проекта Эдуард Илоян. По словам режиссера Артема Аксененко, история сериала разворачивается в разных жанрах — "от германовской документалистики до психологического абсурда и триллера в духе Линча и Нолана". Десять серий "Медиатора" можно будет посмотреть этой весной, а еще шесть серий будут доступны осенью. "Отец" В кинотеатрах с 15 апреля Фильм Флориана Зеллера по его собственной пьесе показали на фестивале "Сандэнс" в прошлом году, и с тех пор картина прошла удивительный путь от просто талантливого дебюта до одного из главных претендентов на премию "Оскар".

Описание Кадр из фильма "Отец" © "Русский Репортаж"

Зеллер четко и изящно рассказывает о такой непростой болезни, как деменция. Энтони Хопкинс играет не очень приятного стареющего отца семейства, и это одна из лучших его ролей за последние годы. Мы застаем Энтони (безусловно, некоторый намек на самого актера) в его лондонской квартире, когда его дочь Анна (Оливия Колман) приезжает, чтобы объявить отцу о своем переезде в Париж. Она ставит ему ультиматум: или он перестает доводить до белого каления своих сиделок, или ей придется отправить его в дом престарелых. Конфликт не успевает войти в полную силу — квартира остается все той же, но люди в ней меняются. Дочь Анна (теперь уже в исполнении Оливии Уильямс) вдруг выглядит по-другому. Или, быть может, это его любимица Люси? Режиссер мастерски объединяет реальность, вымысел, воспоминания и фантазии, но при этом делает это настолько незаметно, что зритель вместе с героем перемещается из одного видения в другое, практически не успевая усомниться в происходящем. Лица и обстоятельства меняются, а персонаж Хопкинса все больше проваливается в небытие. Зеллер представляет хирургически холодную картину деменции, практически гид по этой удручающей болезни, который помогает лучше понять всех тех, кто ею затронут. Картина получила шесть номинаций на "Оскар", в том числе в главной категории "Лучший фильм". "Scheena667" В кинотеатрах с 15 апреля Дебютный фильм Григория Добрыгина рассказывает про пару Олю (Юлия Пересильд) и Вадима (Владимир Свирский), которая живет в городе Вышний Волочек. Их существование состоит из маленьких постепенных шагов к будущему. У Вадима своя автомастерская, Оля работает на почте, а возле их дома — "дорога смерти", где машины то и дело съезжают в кювет. На смерти герои собираются подзаработать, купив в Германии эвакуатор. На это и направлены все их усилия. До поры до времени. Друг из некоего министерства (вездесущий Павел Ворожцов) подсаживает Вадима на секс-чаты, где он встречает американку под ником Sheena667. Несмотря на рудиментарные познания в английском языке, он невероятно ей увлекается и забывает о своей трудолюбивой, красивой и заботливой Оле.

Описание Кадр из фильма "Scheena667" © A-One

Фильм очень красивый, эстетически выверенный и остроумный. Изящно выстроенные симметричные кадры, интересные ракурсы, тонкая цветокоррекция. Ну, оператор все-таки Михаил Кричман, что тут скажешь. Однако проблема в том, что режиссеру не хватает сценария на полный метр. Вторую часть фильма Добрыгин начинает ходить вокруг да около, уже не зная, на чем остановиться, и в итоге заканчивает чем придется, как будто сам съезжая в кювет. "Гунда" В кинотеатрах с 15 апреля Черно-белый документальный проект Виктора Косаковского впервые показали зрителям на Берлинале в прошлом году. Режиссер запечатлевает портреты обитателей фермы: нескольких петухов с курами, коров и главной героини — свиньи Гунды с ее новорожденными поросятами. На протяжении полутора часов камера следует за животными, которые занимаются своими повседневными делами. Косаковский работает в своем излюбленном стиле кинопримитивизма: в картине нет музыки или диалогов (точнее, они есть, но мы их не понимаем), а нарратив полностью сосредоточен на Гунде.

Описание Кадр из фильма "Гунда" © Иноекино

Режиссер в простых словах рассказывает об обыденной жестокости и персонализирует ее, ставя зрителя перед моральным выбором. Не зря одним из генеральных продюсеров фильма стал известный борец за права животных Хоакин Феникс. Также фильм не раз упоминал другой популярный веган и активист Moby. "Мой год в Нью-Йорке" В кинотеатрах с 15 апреля В середине 90-х молодая Джоанна (Маргарет Куэлли) приезжает к подруге в Нью-Йорк на пару дней и, вдохновленная атмосферой большого города, решает остаться там навсегда. За бортом оказывается молодой человек, а прямо по курсу — желание стать молодой писательницей. Чтобы быть хоть как-то поближе к литературному миру, девушка устраивается ассистентом строгого литературного агента Маргарет (Сигурни Уивер), чьим главным клиентом является загадочный и от этого еще более популярный Джером Сэлинджер. Помимо других скучных обязанностей Джоанна должна читать фанатские письма, адресованные культовому автору, и отсылать поклонникам сухие стандартизированные ответы. Вдобавок ко всему у девушки появляется новый парень (Дуглас Бут), такой же молодой писатель, который упорно пишет свой первый роман. Джоанна же отодвигает свои мечты о литературном поприще на второй план, все больше проваливаясь в мир чужих достижений и проблем.

Описание Кадр из фильма "Мой год в Нью-Йорке" © Russian World Vision

Фильм канадца Филиппа Фалардо снят по одноименным мемуарам писательницы Джоанны Ракофф. Повествование картины очень ровное. Настолько ровное, что большую часть фильма непонятно, в чем, собственно, состоит история. У режиссера есть вкус и чувство ритма, и фильм вышел приятным и необязательным. Уивер играет этакую легкую версию Миранды Пристли из "Дьявол носит "Прада", только если у последней совсем не было сердца, ретроградка Маргарет к концу все-таки растает. "Властелин колец. Братство кольца" В кинотеатрах с 15 апреля Легендарную трилогию Питера Джексона по одноименной книге Джона Рональда Руэла Толкина спустя 20 лет после премьеры снова можно посмотреть на больших экранах, причем в формате 4К. Для просмотра второй и третьей частей на этот раз не придется ждать год — фильмы будут выходить в прокат с недельным промежутком.

Описание Кадр из фильма "Властелин колец. Братство кольца" © UPI Россия