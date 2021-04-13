Международный кинофестиваль "Край света" в этом году отменили в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Проведение международного кинофестиваля "Край света" в этом году отменено в Сахалинской области в связи с тем, что в бюджете региона не предусмотрели средств на эти цели. В связи с пандемией коронавируса в главном финансовом документе региона сделали упор на социальную ориентированность, сообщила во вторник ТАСС министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

Жители Сахалинской области и туристы каждый год ждут начала фестивальной недели "Края света". Это событие является одним из самых масштабных культурных мероприятий региона. На днях в интернете появились слухи об отмене кинофестиваля в этом году, это вызвало сильное недовольство среди местных жителей.

"При подготовке бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов мы исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентирован. Мы сделали упор на создании современной инфраструктуры, уделив особое внимание строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры. По этой причине от проведения масштабных культурно-массовых мероприятий в текущем году, в том числе и сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", было принято решение отказаться", - рассказала Лаврик.

По ее словам, в нынешних условиях, сложившихся из-за пандемии, регион вынужден был отказаться от проведения кинофестиваля. Лаврик пообещала, что в дальнейшем область не планирует отказываться от этого мероприятия. "Край света" снова начнут проводить, когда появится такая возможность.

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине 10 лет назад и с тех пор проводился ежегодно. До пандемии, в 2019 году в нем приняли участие кинематографисты из 40 стран мира. Весной того же года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". Соответственно, для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум был задуман как масштабный социальный проект.

В прошлом году одно из важнейших культурных мероприятий региона должно было стать десятым по счету, но в связи с пандемией коронавируса юбилейный кинофестиваль было решено перенести на 2021 год, а фестиваль 2020 года - переименовать в "Край света 2020", без порядкового номера, и провести в особом, ограниченном формате. Из-за ряда ограничений на фестивале впервые не было туристов, отсутствовали именитые артисты и режиссеры из России и других стран. В связи с этим была отменена конкурсная программа, а главным призом недели вместо традиционного гран-при стал приз зрительских симпатий.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.