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В МХТ им. Чехова простились с режиссером Эмилем Верником

Режиссер умер на 97-м году жизни от остановки сердца

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания с режиссером, доцентом Школы-студии МХАТ, народным артистом РФ Эмилем Верником прошла в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. В последний путь его проводили десятки коллег, друзей и почитателей творчества.

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Верник умер в 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца. Прощание прошло в камерной обстановке.

Церемонию посетили актеры и режиссеры, творчество которых связано с МХТ им. Чехова, - Сергей Женовач, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Виктор Рыжаков, Евгений Писарев, Марина Зудина. Проститься с мастером пришли режиссер Федор Бондарчук, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и многие другие. Народный артист будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Народный артист России Авангард Леонтьев отметил, что с Эмилем Верником на радио хотели работать все. "Работа на радио требовала очень большой скорости, были необходимы мастера, которые с ходу, с листа могли выдать высокое качество. Их надо было зажечь, гармонизировать, связать друг с другом. И это делал Эмиль Григорьевич блистательно. Его дельные и краткие замечания и пожелания очень помогали, структурировали происходящее, задавали тонус, атмосферу той сцены, которая записывалась", - отметил он.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач рассказал, что Верник был человеком, для которого возраст не соответствовал внутреннему состоянию. "Он любил драматический театр больше жизни, для него это и была жизнь. Им можно было только восхищаться. Когда он приходил в театр и смотрел работы Игоря, он просто жил ими, для него это была потребность души", - отметил он.

Художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков отозвался о Вернике как о человеке-улыбке, доброжелательном и жизнеутверждающем. Он отметил, что Эмиль Верник стал корнем, давшим жизнь породе жизнерадостных, открытых людей.

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