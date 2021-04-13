Пост директора Александринского театра займет Сергей Емельянов

СЫКТЫВКАР, 13 апреля. /ТАСС/. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, председатель координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа Сергей Емельянов в ближайшее время займет должность директора Александринского театра, сообщил во вторник ТАСС источник в администрации главы региона.

"На должность директора его [Емельянова] пригласила лично министр культуры России Ольга Любимова. Официальных документов об отставке с нынешней должности и новом назначении еще нет. Ожидается, что министр приступит к исполнению обязанностей директора Александринского театра 26 апреля", - сказал собеседник агентства.

Предстоящее назначение прокомментировала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. "Министр культуры Ольга Любимова не делала Сергею Емельянову предложений. В выборе кандидатуры руководителя театра мы ориентируемся на выбор творческого лидера. В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию. Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтоб была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке", - привела слова Маниловой пресс-служба Минкультуры РФ.

Информацию об отсутствии указа главы об отставке министра подтвердили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.

При этом сам Емельянов выступил с видеообращением о том, что покидает пост министра и регион. "Коллеги, пять лет назад мы с вами дали импульс для кардинального преображения сфер культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Мы вывели наш регион в авангард культурного пространства России, изменив саму структуру ДНК культуры Коми, от создания модельных библиотек в заполярных поселках до запуска Северного культурного форума, от реновации сельских домов культуры до проведения международных гастрольных проектов государственных театрально-зрелищных учреждений республики. Сегодня, завершая свою профессиональную деятельность в Республике Коми, я благодарю вас за наш совместный подвижнический труд, желаю и дальше гореть нашим общим делом", - сказал Емельянов в видеообращении, которое размещено на официальной странице Минкультуры во "ВКонтакте".

Емельянов родился 2 сентября 1993 года в Ухте (Республика Коми). В 2015 году окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности "Менеджмент". В 2019 году окончил Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, специальность - "Культурология". Трудовую деятельность начал в 2011 году с различных должностей в городском дворце культуры Ухты, в 2015 году возглавил его. В октябре 2016 года возглавил Минкультуры Коми.

О крупных проектах Коми

Отставка министра происходит в год 100-летия Республики Коми, которое широко отмечается в 2021 году. Главная роль в организации празднования юбилея отведена региональному Минкультуры. "По 100-летию республики все важные процессы запущены, машину эту уже не остановить. Очень многие события уже запроектированы, законтрактованы и проработаны", - уточнили ТАСС в министерстве.

В частности, запланированы масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге в мае-июне на крупнейших площадках страны, выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.

Коми и Александринский театр связывает успешное партнерство. В рамках подписанного в 2020 году соглашения о сотрудничестве Минкультуры Коми с Александринским театром состоялись обменные гастроли, в сентябре на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина Александринский театр показал спектакль "Демагог" на сюжет из истории Древней Греции. Новая сцена Александринского театра выступила куратором созданного Молодежного театра Коми.

Емельянов родился 2 сентября 1993 года в Ухте (Республика Коми). В 2015 году окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности "Менеджмент". В 2019 году окончил Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, специальность - "Культурология". Трудовую деятельность начал в 2011 году с различных должностей в городском дворце культуры Ухты, в 2015 году возглавил его. В октябре 2016 года возглавил Минкультуры Коми.

Александринский театр - это старейший национальный театр России. Учрежден сенатским указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день святого Александра Невского. В августе 2014 года театру присвоен статус национального достояния. С 2003 года театром руководит народный артист России, лауреат четырех Государственных премий РФ, художественный руководитель театра Валерий Фокин.

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