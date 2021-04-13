Театр Виктюка поставит pixar-спектакль и создаст документальную лабораторию в новом сезоне

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Интерактивные спектакли в формате Zoom, документальная лаборатория по сбору мифов о Москве, исторический проект к Дню памяти жертв политических репрессий, а также спектакли для детей и взрослых по формату студии Pixar будут поставлены театром Романа Виктюка в сезоне 2021-2022 годов. Для постановки одного из спектаклей труппа театра совершит творческую экспедицию в деревню, рассказал во вторник журналистам художественный руководитель театра режиссер Денис Азаров.

"У нас много планов на нынешний и следующий сезоны, хочется задействовать весь творческий потенциал очень сильной и яркой труппы. Программу задумали обширную и очень насыщенную, хочется, чтобы театр Виктюка стал настоящим творческим центром, где во всех пространствах проходят не только спектакли, но и лекции, концерты и выставки", - рассказал он.

Ближайшие планы

В мае 2021 года состоится интерактивный спектакль "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в формате Zoom в совместно с Русским драматическим театром Литвы. "Это первый пробный шар в длинной международной истории", - отметил Азаров.

Главным событием весенне-летнего сезона станет премьерный спектакль "Пир" по произведениям Даниила Хармса в постановке Азарова. "Для меня это крайне важные авторы, и это не будет спектакль про абсурд, это спектакль про их поэтические чувства и серьезную философию. Это будет необычный спектакль, потому что он будет почти без слов", - добавил он.

Экспедиция в деревню

В июле 2021 года труппа театра вместе с Денисом Азаровым начнет работу над постановкой "Мертвых душ" по мотивам Гоголя. Премьера спектакля состоится в декабре, но уже летом весь состав постановки отправится творческую экспедицию.

"Творческая группа в полном составе с художником, с режиссером, с помощником режиссера поедет в Нижегородскую область, в Арзамас. Там мы <...> в течение недели совершим экспедицию по местам Гоголя. Это даст атмосферный момент <...>. Я думаю, это перспективная идея, которую мы сможем осуществлять не только на этом проекте, но и в дальнейшем", - рассказал художественный руководитель театра.

Он пояснил, что в постановке будут совмещены два слоя: слой героев Гоголя и слой сегодняшней деревни. В течение дня труппа будет набирать материал в деревне, а вечером устраивать этюды и пробы, в результате чего два пласта - гоголевский и реальный - сольются воедино.

Pixar в театре

В конце ноября планируется премьера спектакля "Беглецы" по произведению Ульфа Старка в постановке режиссера Екатерины Корабельник. "Она делает "пиксар в театре", то есть создает постановку, возрастная категория которой варьируется от подростков до взрослых, и для всех это одинаково интересно. Это качественный семейный продукт, и это очень трогательная история, которая нам нужна, потому что это работа с молодежью", - рассказал Азаров.

Режиссер добавил, что спектакль "Беглецы" будет не единственным "пиксаровским" проектом будущего сезона. Весной 2022 года состоится премьера спектакля "Фея не любит" по пьесе Феликса Кривина в постановке Вячеслава Игнатова. "Это еще один наш пиксаровский проект, возможность объединить аудиторию и сыграть для нее воспитательную роль", - отметил Азаров.

Проекты памяти

Осенью 2021 года театр запустит совместный проект с московским музеем Истории ГУЛАГа ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

"Вчера я общался с директором музея Романом Романовым: у них очень много разных мероприятий, в каких-то из них мы с вами поучаствуем, может, часть актеров здесь, часть актеров в здании музея, может быть, у стены народов - пока это придумывается. Мне кажется, это очень важно, и 30 октября мы с вами попробуем выйти из стен театра", - рассказал художественный руководитель.

Азаров добавил, что в планах театра и дальше работать с темой памяти, "У нас будет две даты - 30 октября и 9 мая, на которые мы обязательно будем придумывать что-то неочевидное", - заключил он.

Запуск лабораторий и поиск новых проектов

В сентябре 2021 года запустится лаборатория, которая будет работать целый в год с рабочим названием "Москва, Москва, Москва". "Это три режиссера, три драматурга и три темы: прошлое, настоящее и будущее. Они будут собирать материалы связанные с неочевидным мифами, легендами Москвы. В конечном итоге будет сделано три мини-пьесы которые перейдут в спектакль из трех частей, и это все будут пьесы основанные на документальном материале о городе Москва", - рассказал Азаров.

Вторым подобным проектом станет лаборатория "Междисциплинарность". "Здесь будут собраны пробы и ошибки ультрасовременных способов коммуникации театра и зрителя - то, что страшно сразу внедрять в постановку, но хочется попробовать. <...>. Мир поменялся, и пробовать такие новые способы коммуникации важно", - сказал Азаров. Режиссер отметил, что лаборатория будет собираться дважды в сезон. Также в планах - лаборатория режиссеров-дебютантов, которую новый худрук планирует собирать два раза в сезон. "Это важная вещь, потому что одно дело - работать со звездами, второе - пробиться юным молодым талантливым режиссерам, которым сложно найти работу", - поделился он.

С начала следующего года театр запустит спектакли малой формы, такие как балет "В ожидании Годо" в постановке петербуржского хореографа Анны Закусовой, "Ближний город" по пьесе Марюса Ивашкявичюса, также следующей весной планируется премьера спектакля "Котлован" в постановке Андрея Прикотенко по произведению Платонова.

По словам худрука, также планируется запуск цикла лекций со спикерами разных сфер: режиссерами, писателями, журналистами. "Это здание, этот дом должен стать больше, чем театр. Это дом культуры, театрально-образовательный центр. И нам необходимо, чтобы здесь постоянно была живая история, чтобы люди могли сюда прийти в любое время", - заключил он.