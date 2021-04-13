Посольство Австрии поблагодарило Россию за возврат культурных ценностей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Австрия искренне благодарна России за передачу Вене культурных ценностей, попавших в СССР после Второй мировой войны. Об этом заявила во вторник первый секретарь австрийского посольства в Москве Николь Гризмайер, выступая на круглом столе "Охрана культурных ценностей: российско-австрийское пространство сотрудничества".

Гризмайер подчеркнула, что народы Австрии и России связывают годы тесного сотрудничества, в том числе в сфере культуры и искусства. Особенно важным вопросом здесь является защита культурного наследия, указала она.

"В декабре прошлого года были переданы культурные ценности из музея Зальцбурга в РФ. В последние годы в Австрию были возвращены культурные ценности, которые после окончания Второй мировой войны попали в СССР, и мы искренне благодарны российской стороне за это. В настоящее время ведется активная работа по передаче Вене архивных документов австрийского происхождения", - добавила первый секретарь посольства.

Она выразила надежду, что к лету эпидемическая ситуация, которая в Австрии остается "несколько трудной", улучшится и позволит россиянам и австрийцам вновь встречаться очно (на данный момент туристические поездки между странами невозможны), хотя пока "никаких обещаний сделать невозможно".

Круглый стол проходит во вторник в Москве по инициативе российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" в рамках VIII Московского юридического форума. Он открывает серию круглых столов и семинаров, посвященных охране культурных ценностей. Партнерами в организации мероприятия выступают Министерство культуры РФ и Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).