Умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Актер Евгений Тиличеев, сыгравший роли в фильмах "Иди и смотри" и "Труффальдино из Бергамо", умер во вторник в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте комитета по культуре города.

"13 апреля 2021 года на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что "большой талант и яркая творческая индивидуальность навсегда вписали его имя в историю петербургского театра", и для поклонников Тиличеев "навсегда останется примером настоящего мастера, посвятившего жизнь призванию".

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В том же году был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого прослужил почти пятьдесят лет.

В его творческой биографии - несколько десятков ведущих характерных ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии, а также множество ролей в кино. Среди его работ - "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (Капитан), "Семь нот" (Главный режиссер), "Иди и смотри" (Переводчик) и другие. Тиличеев также был одним из участников и ведущих получившей широкую известность передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".

Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).