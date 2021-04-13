Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве

"Эмиля Григорьевича похоронили", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Московском художественном театре имени А. П. Чехова прошла церемония прощания с артистом. В последний путь его проводили десятки коллег, друзей и почитателей творчества. В том числе режиссеры Сергей Женовач, Константин Богомолов, Виктор Рыжаков, Федор Бондарчук, Евгений Писарев, актеры Андрей Бурковский, Марина Зудина, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и многие другие.

Сын артиста Игорь Верник рассказал, что МХАТ был для Верника-старшего святым местом. "Он родился в Харькове, в очень скромной семье, где родители очень любили друг друга и хотели, чтобы их дети прожили более счастливую жизнь, чем была уготована им. <...> Они научили папу мечтать, и он мечтал в маленькой комнате в Харькове о Москве, об артистах, которых он видел только на программках, театральных афишах, статьях в газетах, которые он собирал и развешивал на стенах", - поделился он.

По словам Игоря Верника, связь его отца с МХТ им. Чехова очевидна. Он окончил ГИТИС, где учился у артиста Василия Орлова, а диплом ему подписала актриса Ольга Книппер-Чехова. "Каждый раз, когда он приходил сюда, для него это было абсолютным счастьем. Когда я стал актером труппы Московского художественного театра, это стало продолжением его мечты", - отметил артист.

Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца. Режиссер родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Известен вкладом в театральное дело советского времени и участием в создании "золотого фонда" радиовещания. В течение многих лет был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). Ему присвоено звание Народного артиста РФ (1999). Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали ведущие отечественные актеры - Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.