В РАМТе состоялась премьера спектакля Филиппа Гуревича "Василисса"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представил премьеру спектакля о взрослении и проблемах подростков "Василисса". Об этом сообщил режиссер постановки Филипп Гуревич.

"В пьесе поднимается тема нетерпимости, когда мы не понимаем что-то, видим что-то отличное от нас и начинаем этого сторониться или наоборот, идти войной. Здесь это одна из главенствующих тем, и важно, чтобы приходя в театр, подростки понимали, что очень важно быть терпимыми к разным проявлениям, понимать, что есть разные люди, разные вероисповедания, разные взгляды", - сказал он журналистам.

Также режиссер подчеркнул, что спектакль поднимает проблему восприятия себя и говорит о важности принятия себя странным, не похожим на других, и не бояться издевок окружающих.

Возрастная категория спектакля указана 12+, но Гуревич отметил, что постановка будет интересна и детям 10 лет и взрослым, так как каждый будет считывать свои смыслы. "Я преподаю у подростков, и мне очень интересно детское восприятие. Мне интересно, как сейчас развивается детский театр, на какие темы пишутся пьесы, новая литература для этой возрастной категории, как это адаптируется для театра", - сказал режиссер.

В основу спектакля легла пьеса "Василисса" Марии Малухиной, созданная в рамках Мастерской детской драмы "10 минус", которая состоялась в РАМТе в октябре 2020 года. Жанр пьесы определен как роуд-муви по русскому фольклору. Главная героиня Василисса находится между реальным миром и мистическими силами природы. Ей предстоит встретиться лицом к лицу со страхом, предательством, первой любовью и в финале сделать непростой выбор между родительской семьей и собственным даром.

Роли в спектакле исполнили Полина Лашкевич, Владимир Зомерфельд, Денис Фомин, Анна Дворжецкая, Константин Юрченко, Алексей Гладков, Полина Виторган.