Музыкант и актер Петр Мамонов отметит 70-летие с поклонниками

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Поэт, рок-музыкант, основатель группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов проведет творческие вечера в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и Красноярске в честь 70-летия, которое отмечает в среду. Об этом сообщила ТАСС его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Никаких ресторанов и пиршеств не будет. В свой день рождения Петр решил встретиться со своей публикой, которая его любит и хочет его поздравить. В среду творческий вечер пройдет в Центральном доме кино в Москве, люди покупали билеты еще в декабре", - рассказала собеседница агентства.

В Петербурге Мамонов 13 мая выйдет на сцену клуба "Морзе", в Иркутске его ждут 13 июня, а 15 июня - в Красноярске. На творческих вечерах он исполнит свои старые и новые песни и стихи, которых у него более тысячи. Также он пообщается со зрителями.

Поэт, музыкант, актер

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, в подростковом возрасте увлекся музыкой и собрал любительский ансамбль, начиная с 1980 года стал писать песни. В 1982 году вместе с младшим братом, гитаристом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му", первое полноценное выступление коллектива состоялось 28 января 1984 года.

После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришел к выводу, что проект "Звуки Му" "кончился как идея" и "достиг потолка развития". Он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но затем сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му".

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино. Дебют в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского, где он исполнял главные роли в постановках "Лысый брюнет" по пьесе Даниила Гинка и "Полковнику никто не пишет" по мотивам повести Габриэля Гарсиа Маркеса. Выступал в моноспектаклях "Есть ли жизнь на Марсе?", "Шоколадный Пушкин", "Мыши плюс зелененький", "Дед Петр и зайцы". Из-за перенесенного в 2019 году инфаркта был вынужден отказаться от показов спектакля "Как я читал святого Исаака Сирина".

Первую роль в художественном фильме Мамонов исполнил в 1988 году, воплотив образ отрицательного героя в драме Рашида Нугманова "Игла". Впоследствии снимался в картинах "Такси-блюз" (1990), "Нога" (1991), "Время печали еще не пришло" (1995), "Остров" (2006), "Царь" (2009), "Игла Remix" (2010), "Шапито-шоу" (2011), "Иерей-сан" (2015) и других. В 2006 году за роль старца Анатолия в драме Павла Лунгина "Остров" был удостоен кинопремий "Золотой орел" и "Ника". За эту же работу получил призы XIV фестиваля российского кино во французском городе Онфлер и кинофестиваля "Московская премьера".