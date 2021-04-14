Пласидо Доминго впервые выступит в спектакле Большого театра

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене открывает в среду серию представлений оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос", в числе исполнителей главных партий - Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Ферруччо Фурланетто, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева. Показы спектакля пройдут с 14 по 18 апреля, сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Прежде всего отмечу, что открывающаяся сегодня серия представлений оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" станет своеобразным дебютом для легендарного Пласидо Доминго, который впервые выступит в спектакле Большого театра", - сказал Урин.

Он напомнил, что певец впервые вышел на сцену ГАБТ в 1974 году на гастролях театра "Ла Скала". Тогда он исполнил партию Каварадосси в опере "Тоска" Джакомо Пуччини. "Следующее его выступление на сцене Большого состоялось уже в новейшее время, в 2018 году на гала-концерте, посвященном чемпионату мира по футболу. В нынешнем сезоне состоялся его дирижерский дебют в Большом: Пласидо Доминго продирижировал операми "Манон Леско" и "Богема" Джакомо Пуччини. А затем представил на сцене Большого два гала-концерта формата "Доминго и друзья". На этот раз Пласидо Доминго впервые споет в спектакле Большого, исполнив в опере "Дон Карлос" одну из своих коронных партий - Родриго (15 и 18 апреля)", - уточнил глава ГАБТ.

Об опере и ее исполнителях

Что касается самой оперы "Дон Карлос", то, по словам Урина, она была поставлена в Большом театре в 2013 году к 200-летию со дня рождения Джузеппе Верди английским режиссером Эдрианом Ноублом. "Эта масштабная опера, написанная на исторический сюжет, принадлежит к числу величайших достижений композитора, но исполняется далеко не так часто, как некоторые другие его творения-"шлягеры", не сходящие с театральных подмостков всего мира. Для исполнения "Дона Карлоса" прежде всего нужны голоса", - пояснил гендиректор ГАБТ, добавив, что "доброй традицией Большого театра становится собирать исключительно звездный состав на всю серию представлений этой оперы".

"Вместе с Пласидо Доминго на сцену Большого театра в опере "Дон Карлос" выйдут выдающиеся певцы современности", - заявил Урин. "Так, прославленный итальянский бас Ферруччо Фурланетто выступит в партии Филиппа II (15 и 18 апреля). Открывшие нынешний, 245-й сезон Большого этой оперой Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов исполнят партии Елизаветы Валуа и Дона Карлоса (15 и 17 апреля). Андрей Валентий, ведущий солист Большого театра Республики Беларусь, предстанет в партии Монаха (14, 16 и 17 апреля). Китайский бас Лян Ли, "каммерзингер" Штутгартской оперы, прославившийся как "вагнеровский" и "вердиевский" певец, вновь исполнит партию Филиппа II (14, 16 и 17 апреля). В Большом он дебютировал в 2018 году именно в "Доне Карлосе", - проинформировал Урин.

Продолжая перечень участников нынешней серии показов "Дона Карлоса", он назвал, в частности, приглашенную солистку Елену Жидкову, которая выступит в партии княгини Эболи. "Это одна из лучших ролей певицы, которую она с большим успехом исполняла в Венской и Гамбургской государственных операх, Немецкой опере в Берлине, Национальной опере Греции, Рейнской государственной опере в Страсбурге, театре "Колон" в Буэнос-Айресе и на многих других сценах", - сказал гендиректор ГАБТ.

"Партию Елизаветы вновь исполнит Хибла Герзмава (16 и 18 апреля). Именно в этой роли она дебютировала в Большом в 2016 году, - отметил Урин. - В ведущих партиях также выступят приглашенные солисты Нажмиддин Мавлянов (Дон Карлос, 14 и 16 апреля), Василий Ладюк (Родриго, 17 апреля) и звезды оперной труппы Большого театра Анна Нечаева (Елизавета Валуа, 14 апреля), Агунда Кулаева (княгиня Эболи, 15, 17 и 18 апреля), Игорь Головатенко (Родриго, 14 и 16 апреля)". "Впервые дирижировать этой оперой в Большом театре будет маэстро Паоло Кариньяни, признанный интерпретатор итальянского оперного репертуара", - заключил гендиректор ГАБТ.