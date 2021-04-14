Театр имени Моссовета вернул в репертуар спектакль "Васса" по пьесе Горького

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета возвращает на сцену спектакль "Васса" по пьесе Максима Горького "Васса Железнова" в постановке заслуженного артиста России Сергея Виноградова. Премьерный показ возобновленной версии состоится в среду, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Горина.

"В спектакле, премьера которого состоялась 25 декабря 2017 года, заглавную роль исполняла народная артистка России Валентина Талызина. 14 апреля 2021 года на Основной сцене Театра имени Моссовета в этой роли в новой версии спектакля выйдет на сцену заслуженная артистка России Нэлли Пшенная", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в своей постановке Сергей Виноградов соединил два варианта пьесы Горького "Васса Железнова" - первоначальный и более известный второй. "Спектакль на вечную актуальную тему - что делают с людьми деньги - решен в необычном для знаменитого произведения жанровом ключе. Режиссер поставил пьесу Горького не как тяжеловесную социальную драму, а как черную комедию, к чему располагает и авторский текст, содержащий иронию и даже фарсовые ситуации", - пояснила пресс-атташе.

Мнение режиссера

Личный взгляд на собственную постановку выразил и Сергей Виноградов. "Что такое "Васса" в театре имени Моссовета? Это молодой, но уже легендарный спектакль. Его решение необычно. Это трагифарс, это попытка открыть Горького через Кустурицу. В нем много смеются и немного плачут. В нем много музыки и неожиданных эпизодов. В нем живой оркестр и живые страсти", - отметил он.

Как заявил режиссер, объективные причины заставили его сделать новую редакцию спектакля. "Великолепное исполнение Валентиной Талызиной заглавной роли надолго останется в памяти зрителей. По окончании спектакля зал в едином порыве вставал, аплодируя. Прошло время, и Валентина Илларионовна великодушно подарила эту роль еще одной блистательной артистке моссоветовской труппы Нэлли Пшенной. (В этой связи стоит вспомнить легендарный спектакль "Странная миссис Сэвидж", в котором заглавную роль последовательно исполняли Вера Марецкая, Фаина Раневская и Любовь Орлова). В результате появился новый спектакль "Васса". Конечно, в нем соблюдена преемственность, но зритель найдет много сюрпризов", - сообщил режиссер.