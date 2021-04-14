Мемориальный музей Гагарина в Смоленской области получил федеральный статус

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина, расположенный на родине космонавта в Смоленской области, получил статус федерального учреждения. Это будет способствовать привлечению туристов и развитию музейного комплекса, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Мемориальный комплекс Юрия Гагарина в Смоленской области приобрел федеральный статус 13 апреля. Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина переходит в федеральную собственность в соответствии с указом президента Российской Федерации от 12. 12. 2019 №Пр-2560 и распоряжением правительства РФ от 22.03.2021 №703-р", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В пресс-службе отметили, что Минкультуры проведет ремонт и реставрацию музейных объектов, входящих в комплекс. После проведения необходимых работ начнется строительство нового здания комплекса, средства на содержание музея запланированы в бюджете министерства. "Музей Юрия Гагарина на его родине в Смоленской области достоин самого высокого государственного внимания. Присвоение федерального статуса позволит усилить имеющиеся возможности музейно-выставочного комплекса и дать импульс развитию туристического направления", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.

Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района, первым совершил полет в космос. С 1988 года в Гагаринском районе работает большой музейный комплекс, который включает музей первого полета человека в космос, Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом космонавтов, а также историко-художественный музей и интерактивную экспозицию "Изба-чайная". Музейный фонд включает уникальные личные вещи первого космонавта, документы и фотографии.