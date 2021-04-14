Чудо от Фурцевой: "Мона Лиза" в Москве. Отрывок из воспоминаний Ирины Антоновой

Ирина Антонова, доктор искусствоведения, ученый, несколько десятилетий возглавляла Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, а после заняла почетный пост президента. Она была дочерью революционера, работала медсестрой во время Второй мировой, была легендарным директором ГМИИ, с ней дружили политики, президенты, а каждая организованная ею выставка становилась событием. Для многих государств было честью выставляться в залах музея Ирины Александровны, она впервые привезла в Москву работы Пабло Пикассо, "Мону Лизу", организовала фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", который проходит ежегодно с 1981 года. Вся ее жизнь была посвящена музею и искусству. "Воспоминания. Траектория судьбы" — книга Ирины Антоновой, которая вышла в издательстве "АСТ" этой весной. В ней она поделилась историями из своей профессиональной или личной жизни, например, вспоминает, как впервые попала в музей, рассказывает о родителях, об отношении к религии и о многом-многом другом. Прочитайте отрывок, как Ирина Александровна привезла "Мону Лизу" в Москву в 1974 году — как сотрудники искали нужное стекло (ведь в России такого не производили) и что случилось с публикой в зале.

"Ну какая еще "Джоконда"! Можно себе представить, во сколько это обойдется. Безумные деньги. Где они у государства?.." — думаю, примерно так я в то время и размышляла. А в 1974 году промелькнула в прессе информация, что "Джоконда" экспонируется в Японии. И тут я сообразила, что, наверное, летела картина через Москву. А как еще в Японию? Не через Америку же. Так оно и оказалось. И я подумала, что, скорее всего, и назад полетит через нас. А раз так, то нельзя ли ей в Москве сделать пересадку? С недолгим пребыванием на нашей российской земле. И как только эта здравая мысль пришла мне в голову, я, не раздумывая и не тратя времени, отправилась к Фурцевой и говорю ей: "Екатерина Алексеевна, великое произведение — "Мона Лиза" — показывается в Японии. А назад будет возвращаться через Москву. Что, если ее остановить, чтобы она наш музей на какое-то время посетила, а? Сделайте такое чудо. Вы же все можете", — неприкрыто льстила я ей. Но и на самом деле я к Фурцевой относилась с большим уважением. Потому что было за что. Не самый плохой министр культуры на моем долгом веку. Она была человеком дела. Разбиралась ли товарищ министр в литературе, я судить не берусь, но в искусствах пластических, как и многие, мало что смыслила, признаться. Но мне верила и вообще с уважением относилась к мнению профессионалов. Любила что-то сделать интересное, знаковое, решить сложную задачу, да так, чтобы получилось на славу. Я ей рассказала, кто такой этот Леонардо да Винчи, про его шедевр "Джоконда" и какой это будет успех и ее личный триумф, если мы сможем выставить картину в Москве. "Вы даже не представляете, Екатерина Алексеевна, какой это может иметь резонанс", — заключила я. Она выслушала и говорит: "Я попытаюсь". Но если уж быть совсем честной перед историей, то она выразилась так: "Французский посол в меня влюблен. Поговорю с ним, может, во имя любви договорится со своими". Слово Фурцева сдержала. К "влюбленному" французскому послу сходила и поговорила. И он, судя по всему, прекрасной даме не отказал — тоже поговорил с кем требовалось. И все получилось. Через месяц Екатерина Алексеевна позвонила и сказала: "Ирина Александровна, все сложилось. Будет вам ваша "Джоконда". Но французы выставили условие, что витрина для экспозиции должна состоять из пяти слоев стекла. Еще они обговорили климатические условия — влажность, освещение, температуру. И уровень охраны, разумеется. Невероятные, сложнейшие условия. Мы на все дали согласие. Но требуемое стекло в России не производили. Только на Украине. Мы и заказали. Екатерина Алексеевна распорядилась через Хрущева.

Описание Картина Леонардо да Винчи "Джоконда" в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1974 год © Александр Коньков и Валентин Черединцев/ТАСС