Всероссийский молодежный кинофорум пройдет в 13 регионах страны

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный кинофорум в течение 2021 года планируется провести в 13 регионах страны, его ключевым событием станет всероссийский питчинг дебютантов с призовым фондом в 20 миллионов рублей. Первый этап форума пройдет в Москве с 22 по 25 апреля, об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Дмитрий Якунин.

"Это масштабный проект, очень важный и серьезный. Он родился из всероссийского питчинга дебютантов. <…> Мы осознали, что для регионального кино, которым мы занимаемся с большим вниманием, помимо питчинга, хотелось бы провести другие мероприятия. Питчинг будет ключевым событием форума, призовой фонд составит 20 миллионов рублей, мы ждем порядка 5 тысяч заявок", - сказал Якунин.

Цель кинофорума состоит в поддержке дебютантов, создании независимой площадки для сотрудничества молодых кинематографистов с ведущими продюсерскими компаниями и инвесторами. Он впервые пройдет на базе всероссийского питчинга дебютантов, который существует с 2013 года. По итогам проведения питчингов прошлых лет было создано более 150 картин. В течение 2021 года Всероссийский молодежный кинофорум пройдет в 13 регионах России. Первый этап состоится в Москве 22-25 апреля и пройдет в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля.

По словам Якунина, в рамках форума пройдут презентации региональных кинокомиссий и киностудий, показы дебютных и региональных фильмов для специалистов индустрии, мероприятия образовательной программы, мастер-классы. "Региональное кино набирает обороты, есть замечательные полнометражные, короткометражные, документальные картины. Мы покажем отрывки картин, которые победили на предыдущих питчингах, фестивальным отборщикам, дистрибуторам, платформам. Мы хотим дать новый импульс для развития кинематографа в регионах", - пояснил он.

Организаторами Всероссийского молодежного кинофорума стали Союз кинематографистов России, его молодежный центр, а также Национальный фонд поддержки правообладателей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.