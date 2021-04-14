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Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Ему было 76 лет
Олег Марусев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Олег Марусев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский актер, телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров РФ.

"Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет", - сказали в пресс-службе.

Он родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Российский актер, заслуженный артист РФ (1993). Актер Театра Луны. Снимался в сериале "Графиня де Монсоро", фильмах "Медная бабушка", "Очарование зла" и др.

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