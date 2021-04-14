По мотивам "Иронии судьбы" снимут англоязычный фильм

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины "Ирония судьбы", съемки начнутся летом в США. Об этом сообщила в среду кинокомпания Central Partnership.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву (один из продюсеров проекта - прим. ТАСС) у нас получилось создать блестящий сценарий", - привели в пресс-службе компании слова Вайсберга.

Роли в картине исполнят молодые голливудские артисты Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки планируется начать летом в Бостоне.

В 2020 году исполнилось 45 лет с момента выхода новогодней трагикомедии "Ирония судьбы, или С легким паром" режиссера Эльдара Рязанова. Действие картины разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. В основу сюжета легла история любви двух абсолютно незнакомых людей, которые встретились в результате неожиданного стечения обстоятельств в новогоднюю ночь.