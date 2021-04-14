Серия показов кинокартин советского авангардиста Дзиги Вертова пройдет в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Обширную коллекцию фильмов советского режиссера Дзиги Вертова и мастеров его документальной школы покажут в Москве с 20 по 30 мая, в программу вошли 12 немых и звуковых картин, в том числе "Человек с киноаппаратом", "Москва", "Весной", а также долго считавшаяся утерянной "Годовщина революции". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киносети "Каро".

"Этот цикл показов является уникальным проектом и с точки зрения репертуара, и с точки зрения культурного явления. Команда КАРО.Арт проделала масштабную исследовательскую работу. Хочу поблагодарить коллег и партнеров, которые нас поддержали в реализации идеи: Музей кино, Госфильмофонд России, а также Российский государственный архив кинофотодокументов", - сказала вице-президент сети по управлению кинопоказом Майя Манерова, которую процитировали в пресс-службе.

Впервые в России покажут настолько крупное собрание фильмов авангардиста Дзиги Вертова и мастеров его киношколы. Творческое объединение документалистов, сформировавшееся вокруг Вертова в 1920-е годы, получило название "кинооки". Их манифесты перевернули принципы построения документальных картин.

"Футуроспектива" пройдет в московском киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Иллюзион". Откроется серия показов картиной "Кино-глаз" в сопровождении живой музыки в исполнении пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова. Историк кино и реконструктор фильмов Николай Изволов расскажет зрителям о творческом наследии Вертова и "киноков", опишет тонкости архивной работы, связанной с восстановлением фильмов начала прошлого века. "Футуроспектива" пройдет также в Санкт-Петербурге 3-13 июня.