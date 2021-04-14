Финалистами литературной премии "Нацбест" стали дебютанты Вера Богданова и Даниэль Орлов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Писатели Михаил Гиголашвили, Вера Богданова и Даниэль Орлов вышли в финал литературной премии "Национальный бестселлер". Об этом в среду сообщили устроители премии на пресс-конференции в ТАСС.

По словам ответственного секретаря премии Владислава Толстова, Большое жюри оценило 43 произведения.

"В списке финалистов - Михаил Гиголашвили с книгой "Кока", Александр Пелевин с книгой "Покров-17", среди финалистов есть дебютанты - Вера Богданова и ее книга "Павел Чжан и прочие речные твари", рукопись "Плейлист волонтера" Мршавко Штапича, книга "Стрим" Ивана Шипнигова, а также рукопись Даниэля Орлова "Время рискованного земледелия", - сказал Толстов.

Он пояснил, что финалистов отбирало Большое жюри, состоящее из писателей, блогеров, журналистов, которые следят за тем, что издается. Короткий список премии будет оценивать Малое жюри, которое состоит из читателей. Это медийные фигуры, которые берут на себя труд прочесть книги и назвать лауреата. Победитель будет определен 29 мая в Санкт-Петербурге.

Председатель Малого жюри - руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, член правления Союза писателей России Григорий Ивлиев отметил, что коллеги из Большого жюри отобрали все то, что соответствует этапу современной литературы. Он обратил внимание на то, что книги лауреатов прошлых лет становятся если не настольными, то точно стоят на полках читателей. "Я уверен, что книги, которые одержат победу, будут читать", - отметил Ивлиев.

По словам Толстова, оргкомитет премии пригласил возглавить Малое жюри "Нацбеста" в 2022 году главу Минобороны Сергея Шойгу. Среди претендентов на премию этого года была книга Шойгу "Про вчера", но, как и некоторые другие бестселлеры, в финал она не вышла.

О премии

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году фондом "Национальный бестселлер".

Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания. Цель премии - "вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал прозаических произведений". Мероприятие проходит под девизом "Проснуться знаменитым!"

В этом году победитель получит денежную премию в размере 600 тыс. рублей. Приз делится между победителем и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Для получения премии необходимо лично присутствовать на финальной церемонии.