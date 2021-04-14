В Санкт-Петербурге пройдут более 50 мероприятий в рамках Недели Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Свыше 50 событий вошли в программу 18-й Недели Германии в Санкт-Петербурге, которая пройдет в этом году с 22 по 29 апреля. Многие из них состоятся в гибридном формате, сообщил генеральный консул ФРГ в городе Стефано Вайнбергер на пресс-конференции ТАСС в среду.

"[Неделя Германии] - это более 50 мероприятий, и они включают в себя предложения для всех. Это и "День немецкого языка", в котором может принять участие вся семья, это кинофестиваль для детей "Шлингель", концерт поп-музыки, электронной музыки, "День стартапов", классические концерты, научные симпозиумы, то есть очень широкий спектр различных мероприятий, - рассказал генконсул. - Пандемия буквально вынудила нас развивать цифровизацию Недели Германии, поэтому очень многие проекты пройдут в гибридном формате".

В этом году партнером Недели Германии стала федеральная земля Саксония. В 2021 году отмечается 60-летие побратимских связей Санкт-Петербурга и Дрездена (столица Саксонии), и ряд мероприятий будут приурочены к этому юбилею. "Мы устраиваем совместную фотовыставку, на ней будут представлены фотографии Дрездена и Ленинграда, начиная со времен Второй мировой войны и включая современные панорамы городов", - отметил Вайнбергер. Кроме того, ожидается приезд делегации из Дрездена во главе с обер-бургомистром Дирком Хильбертом.

Культурную программу Недели Германии откроет концерт 22 апреля в Малом зале петербургской Филармонии. На нем прозвучат в том числе сочинения саксонских композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Роберта Шумана. Как рассказал директор Гете-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп, на площадке киностудии "Лендок" 23 апреля состоится театральный вечер "Тетрис", на котором в формате сценических читок представят программу о современной немецкой драматургии. День немецкого языка пройдет 24 апреля в онлайн-формате: различные организации расскажут о возможностях по его изучению на любом уровне.

В рамках научного направления Германская служба академических обменов организует 25 апреля виртуальный "День науки", в его работе примут участие более трех десятков вузов, научно-исследовательских организаций и фондов из Германии и России. 28 апреля на площадке в Ленполиграфмаше запланирован тематический вечер, посвященный международной арктической экспедиции MOSAiC. "В целом 8 исследователей, которые принимали участие в подготовке или непосредственно в самой экспедиции, расскажут о своих исследованиях, о своем опыте. Это исследователи как из Санкт-Петербурга, так и из Германии", - отметила представитель Германской службы академических обменов при РГПУ имени А. И. Герцена Беате Колберг.

Основными организаторами Недели Германии выступают генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге, Российско-Германская внешнеторговая палата, Гете-Институт при поддержке правительства Санкт-Петербурга.