Умер писатель Александр Анненский

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Писатель, кинодраматург, член союза кинематографистов РФ Александр Анненский умер 13 апреля на 72-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России в среду.

"13 апреля 2021 года ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович", - говорится в сообщении.

Александр Анненский родился 26 февраля 1950 года в Москве, в 1973 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Был первым заместителем председателя Комитета московских литераторов. Документальный фильм "Старик и небо" (2007) по сценарию Анненского удостоен специального диплома и медали "Петр I" за новизну раскрытия образов героев Великой Отечественной войны на Пятом Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова.