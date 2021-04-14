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Умер писатель Александр Анненский

Ему был 71 год
Александр Анненский Valentina Mitro/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Описание
Александр Анненский
© Valentina Mitro/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Писатель, кинодраматург, член союза кинематографистов РФ Александр Анненский умер 13 апреля на 72-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России в среду.

"13 апреля 2021 года ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович", - говорится в сообщении.

Александр Анненский родился 26 февраля 1950 года в Москве, в 1973 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Был первым заместителем председателя Комитета московских литераторов. Документальный фильм "Старик и небо" (2007) по сценарию Анненского удостоен специального диплома и медали "Петр I" за новизну раскрытия образов героев Великой Отечественной войны на Пятом Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова.

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