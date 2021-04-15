Okko и "СберЗвук" рассказали, какую музыку предпочитают слушать россияне в 2021 году

Okko и "СберЗвук" (компании входят в экосистему "Сбера") в честь Международного дня культуры поделились статистикой просмотра концертов и прослушивания классической музыки среди россиян. Об этом говорится в четверг в пресс-релизе компаний.

По данным "СберЗвука", самым популярным современным исполнителем оперы стал итальянский певец Андреа Бочелли, среди композиторов - Людовико Эйнауди и Оулавюра Арнальдса. Кроме того, в топы по прослушиваниям вошли треки Макса Рихтера и кинокомпозитора Ханса Циммера. Также россияне слушают представителей классики - Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганна Баха, Людвига ван Бетховена и Петра Чайковского.

В топ-5 самых прослушиваемых плейлистов с академической музыкой вошли Величайшие оперы, Знакомство с классикой, Классика в современной обработке, Рабочий настрой с классикой и музыкальная подборка под названием "Классическая".

Пользователи Okko чаще всего смотрели классические концерты: "Волшебная музыка Disney" в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", Онлайн-концерт классической и джазовой музыки в исполнении Дениса Мацуева, Онлайн-концерт Ильдара Абдразакова и Игоря Бутмана ко Дню Победы, концерт Камерного ансамбля "Солисты Москвы" (художественный руководитель и дирижер - Юрий Башмет) и "Верди. Реквием" оркестра "MusicAeterna" под управлением Теодора Курентзиса.

Исследование проводилось с 1 января 2021 года по 12 апреля 2021 года.