Старт акции "Библионочь-2021" впервые дадут в космосе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Юбилейная X акция "Библионочь-2021" состоится 24 апреля, старт мероприятиям впервые будет дан в космосе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Библионочь-2021" приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Впервые за десятилетнюю историю старт акции будет дан не только на Земле, но и в космосе. Событие начнется с приветствия от экипажа Международной космической станции", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, акция стала весенней традицией для всего читающего сообщества страны. Каждый год она позволяет библиотекам разрабатывать новые мероприятия, контент и удивлять посетителей. Миссия акции состоит в популяризации книг и чтения, распространении знаний, развитии интеллектуального общества.

Посетители Российской национальной библиотеки увидят редчайшие книги на иностранных языках, изданные начиная с 1776 года и по настоящее время. В Российской государственной библиотеке состоится фантастический перформанс, объединяющий звуковые и музыкальные коллекции РГБ последних 150 лет. В Государственной публичной исторической библиотеке можно будет увидеть работы французского иллюстратора Альберта Робида и первые публикации советских фантастических романов, а также принять участие в квесте "Космические старты".

Программу в Российской государственной детской библиотеке откроет заслуженный артист России Александр Олешко. Он прочтет отрывки из "Незнайки на Луне" Николая Носова и "Девочки с земли" Кира Булычева.

Библиотека иностранной литературы подготовила экспозицию книг по астрономии и астрологии XV-XIX веков.