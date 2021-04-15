Фильм Клима Шипенко о последних днях жизни Есенина планируют выпустить в прокат в декабре

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Драму "Декабрь" Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина планируется выпустить в прокат в декабре 2021 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба видеосервиса Start.

"Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант - все это является огромным полем для творчества и искусства", - сказал режиссер Шипенко, которого процитировали в пресс-службе.

Главную роль исполнит актер Александр Петров, который также снимался в картине Шипенко "Текст". Фильм создается студией Yellow, Black and White, видеосервисом Start при поддержке Фонда кино и фонда "Кинопрайм".

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Сергея Есенина. Он едет из Москвы в Ленинград, но на его пути возникает множество преград.