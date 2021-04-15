"Король и Шут" покажет концертную версию рок-мюзикла Todd более чем в 100 городах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Музыканты рок-группы "Король и Шут" отправятся на гастроли с концертной версией мюзикла Todd, созданного Михаилом Горшеневым (1973-2013). Турне охватит более ста городов России и зарубежья, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концертного агентства NCA.

"Музыканты группы "Король и Шут" исполнят последнюю мечту своего лидера - публике будет представлена концертная версия рок-мюзикла Todd. Поклонники вновь смогут услышать на концертах голос Михаила Горшенева", - рассказали организаторы, пояснив, что в ключевых песнях будет использована отреставрированная запись голоса музыканта.

Тур будет приурочен к 10-летию выхода одноименного двойного альбома, который стал последним в творчестве Горшенева и группы "Король и Шут". "Двойной альбом группы, объединенный общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышел в 2011 и 2012 годах, - напомнили в концертном агентстве. - Тогда же Михаилом был задуман и масштабный концертный тур в поддержку пластинки, но последующие трагические события не дали этим желанием сбыться. Тур группы "Король и Шут" так и не состоялся, а грандиозное музыкальное произведение было представлено исключительно на театральных подмостках".

Гастроли откроются в Сочи в день памяти Горшенева - 19 июля. Выступление в Москве запланировано 5 марта 2022 года в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге - 7 марта в спорткомплексе "Юбилейный". "Специальным гостем концертов в Москве, Петербурге и еще нескольких городах станет Алексей Горшенев, который активно помогал своему брату в работе над пластинкой и которому теперь предстоит исполнить некоторые вокальные партии за него", - отметили в NCA.

Организаторами тура выступают Фонд памяти Михаила Горшенева, агентства "Юг-концерт" и NCA.

Хоррор-панк-группа "Король и Шут" была основана в 1988 году в Ленинграде. После смерти лидера Михаила Горшенева в 2013 году коллектив прекратил существование под прежним названием и выступает только в рамках рок-мюзикла Todd. Музыканты группы также объявили о новом проекте - "Северный флот", по названию одной из песен Горшенева.