Музыкальный фестиваль Юрия Башмета открылся в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в четверг в Хабаровском музыкальном театре концертом камерного ансамбля "Солисты Москвы", передает корреспондент ТАСС.

"От юбилейного фестиваля жду открытий. Даже если есть произведения, которые мы 100 раз играли, это все равно открытие, потому что вживую. Должна быть импровизация. Наша импровизация - соотношение звуков со временем, артикуляцией, значением. Жду от фестиваля вдохновения", - сказал Башмет журналистам перед началом концерта.

Фестиваль проводится в десятый раз. В течение недели в регионе будут проходить концерты, запланирована также образовательная программа для детей. Продолжая традицию прошлых лет, фестиваль пройдет не только на основных площадках Хабаровска - в Хабаровском музыкальном театре, концертном зале краевой филармонии, но и на площадках других городов и населенных пунктов.

17 апреля состоится вечерний концерт фестиваля в Амурске. 18 апреля в Хабаровске пройдет концерт традиционного участника фестиваля - Дальневосточного академического симфонического оркестра. Также 18 апреля состоятся камерные концерты в Бикине, Вяземском и Хабаровском районе.

Завершится фестиваль гала-концертом 21 апреля.