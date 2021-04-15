Роберто Бениньи получит "Золотого льва" за вклад в кинематограф

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Награда "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф будет вручена 68-летнему итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи. Об этом в четверг сообщила дирекция Венецианского кинофестиваля, проведение которого запланировано в очном формате с 1 по 11 сентября.

"Со своего дебюта, который был отмечен новаторским подходом к правилам и традициям, Роберто Бениньи выделяется в итальянском исполнительском искусстве как беспрецедентная и непревзойденная фигура", - заявил художественный руководитель старейшего в мире смотра Альберто Барбера.

Бениньи является лауреатом многих наград, в числе которых BAFTA, несколько кинопремий Италии "Давид ди Донателло" и старейших национальных наград "Серебряная лента". В 1999 году его картина "Жизнь прекрасна" (1997) получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.