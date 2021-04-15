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Путин призвал работать над уровнем культуры для развития социальной сферы

Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям народов РФ можно добиться максимального результата, отметил президент
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Максимальный результат в развитии российской социальной сферы может быть достигнут только с помощью внимательного отношения к ценностям народов страны и работы над уровнем культуры. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

По его словам, для развития социальной сферы нужно "заниматься еще одной важнейшей сферой", а именно культурой. "Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям народов РФ, опираясь на культурные ценности, мы можем добиться максимального результата в этой части нашей совместной работы, связанной с повышением уровня функционирования социальной сферы", - указал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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