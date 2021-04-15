Евгений Гришковец вошел в состав жюри калининградского кинофестиваля

ТАСС, 15 апреля. Пять экспертов войдут в состав жюри международного калининградского кинофестиваля "Край света. Запад", в их числе писатель, драматург, актер и музыкант Евгений Гришковец, а также один из самых востребованных российских актеров Артем Ткаченко, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Второй Международный калининградский кинофестиваль "Край света. Запад", который пройдет с 30 апреля по 7 мая 2021 года, объявил состав международного жюри и программу. Жюри профессиональных кинематографистов - одно из трех, которые предусмотрены регламентом фестиваля, где будет также работать подростковое и учительское жюри. Каждое из них присуждает по два своих приза, а в итоге все вместе приходят к общему решению о гран-при", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в жюри фестиваля войдут: магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета Хенриетте Борг Рейнхольдт, писатель и сценарист Анна Старобинец, член Европейской киноакадемии и отборочной комиссии премии Европарламента LUX European Audience Film Award Мира Сталева. "В международное профессиональное жюри [также] войдут: Евгений Гришковец, писатель, драматург, театральный режиссер, актер, музыкант; Артем Ткаченко, один из самых востребованных российских киноактеров. Широкую известность приобрел после главной роли в фильме "Меченосец" 2006 года, одного из лидеров российского кинопроката", - говорится в сообщении.

В основном конкурсе кинофестиваля "Край света. Запад" представлены пять игровых и пять документальных фильмов о жизни современных подростков, о радостях и трудностях взросления. Многие из фильмов конкурсной программы ранее с успехом демонстрировались на различных кинофестивалях по всему миру.

"Россию в международном конкурсе представляет мелодрама Павла Мирзоева "Зови меня Дрозд" о восьмикласснике, переживающем первую любовь, которая отходит на второй план перед гораздо более важными отношениями - с собственным отцом. О девочках-подростках, лишенных внимания родителей и бесконтрольно проводящих время в интернет-чатах со взрослыми мужчинами, рассказывает провокативный фильм-эксперимент, фильм-ловушка "Пойманы в сети" Вита Клусака и Барборы Халуповой, побивший все кассовые рекорды у себя на родине, в Чехии. На фестивале будут показаны две версии картины", - отмечается в сообщении.

На открытии фестиваля, которое состоится 30 апреля в Калининградском областном драматическом театре, состоится показ трагикомедии Аки Каурисмяки "Гавр", она о том, как нормандцы спасают от полиции юного нелегального мигранта из Габона.