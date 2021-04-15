ЮНЕСКО объявило победителей конкурса проектов реконструкции мечети ан-Нури в Мосуле

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Международное жюри Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры объявило в четверг имена победителей конкурса архитектурных проектов реконструкции комплекса мечети ан-Нури в Мосуле. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в парижское представительство ТАСС. Победу в конкурсе, на который было подано 123 заявки, одержал проект "Диалог дворов" восьми египетских архитекторов.

В заявлении подчеркивается, что проведение такого конкурса "является важным компонентом амбициозной инициативы ЮНЕСКО "Возрождение духа Мосула" по восстановлению древнего города.

"Реконструкция комплекса мечети ан-Нури, исторического объекта, являющегося частью архитектуры и истории Мосула, станет важной вехой в процессе достижения примирения и социальной сплоченности в истерзанном войной городе", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Она особо подчеркнула, что "объекты культурного наследия и исторические памятники являются мощными катализаторами чувства принадлежности, общности и самобытности людей. Они являются ключом к возрождению духа Мосула и всего Ирака".

Опытные архитекторы

Победители конкурса, как сообщает ЮНЕСКО, это опытные архитекторы, имеющие значительный опыт работы в области восстановления наследия, городского планирования и архитектуры, учитывающей климатические условия. Их подробный проект реконструкции комплекса ан-Нури должен позволить начать строительство в конце осени 2021 года. Он предусматривает реконструкцию исторического молитвенного зала мечети и интеграцию комплекса в его городскую среду на основе создания открытых общественных пространств.

Молитвенный зал будет восстановлен в его подлинном виде по положению на 2017 год, когда мечеть в ходе битвы за Мосул была разрушена. В то же время в нем будут проведены определенные улучшения в использовании естественного света, расширено пространств для женщин и высокопоставленных лиц. Победивший проект также предусматривает создание закрытых садов, напоминающих исторические дома и сады, которые были расположены вокруг молитвенного зала до его реконструкции в 1944 году.

Победивший проект получает премию в размере $50 тыс. и контракт на детальное проектирование комплекса. Другие финалисты конкурса будут награждены призами в знак признания их работ: $30 тыс. будут вручены группе из Индии, $20 тыс. - из Испании, $15 тыс. - из США и $10 тыс. - из Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Турции и Ливана.