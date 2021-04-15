Композитор Родион Щедрин представил в Москве хоровые сочинения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Хоровые работы Родиона Щедрина, созданные композитором за последние 20 лет, теперь объединены в сборнике "Родион Щедрин. Век XXI", изданном челябинской компанией MPI совместно с немецким издательством Schott. Об этом маэстро сообщил в четверг на творческой встрече в Московской консерватории.

"В сборник вошли 22 сочинения, шесть из них старые, остальные - новые. В отборе текста мной был взят довольно простой принцип: половина поэтов - те, с кем я лично общался, и половина - те, с кем я общался через человека. Андрюша Вознесенский - мой ближайший друг, а вот из тех, с кем я общался через человека, - это [Владимир] Маяковский, [Велимир] Хлебников", - отметил он.

По этому же принципу для оформления сборника были выбраны картины Давида Бурлюка, с которым Щедрин общался лично. "Мне довелось с ним общаться в 1956 году в Москве, я возил его на машине, в том числе к Лиле Брик на дачу на Николиной Горе. Он был в Крыму и нарисовал мне пейзаж, написал на нем стих и подарил мне", - рассказал композитор.

На презентации в Рахманиновском зале консерватории в исполнении Камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьева, ставшего инициатором создания сборника, прозвучал ряд сочинений, а также мировая премьера партитуры, написанной Щедриным на стихи его друга Николая Глазкова уже после публикации. Маэстро прокомментировал каждый номер концертной программы, по памяти цитировал стихи, на которые написаны сочинения, а также делился воспоминаниями о себе и друзьях, рассуждал о сегодняшней жизни.

На встречу были приглашены преподаватели и студенты Московской консерватории и Академии хорового искусства, зал очевидно не смог вместить всех желающих послушать композитора. "Я чрезвычайно рад, это очень важный день моей жизни после всех этих прятаний от эпидемии [коронавируса]. Я вакцинировался уже оба раза, у меня уже появились антитела", - сообщил 88-летний Щедрин.

Во время презентации ректор Академии хорового искусства, дирижер Александр Соловьев передал Щедрину диплом почетного профессора учебного заведения.

О композиторе

Родион Щедрин - российский композитор и пианист, народный артист СССР. Первый же балет композитора - "Конек горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. Оперы, балеты, симфонии и концерты - слава музыканта росла с каждым новым произведением. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

Творчество композитора отличает частое обращение к сюжетам крупнейших русских писателей Гоголя, Лескова, Толстого, Чехова, Набокова и фольклору. В золотой фонд отечественной музыкальной культуры вошли балеты "Анна Каренина", "Чайка", оперы "Не только любовь", "Лолита", "Очарованный странник", симфонические и камерные музыкальные сочинения, музыка к фильмам "Высота", "Нормандия - Неман", "А если это любовь?", другие произведения Щедрина, которые исполняются на лучших мировых и российских сценах.