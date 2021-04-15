Денис Мацуев даст джазовый гала-концерт в Санкт-Петербурге в День города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев выступит на джазовом марафоне в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая. Музыкальный гала-вечер с участием маэстро состоится на сцене Большого концертного зала "Октябрьский", сообщили организаторы.

"Мацуев исполнит известные джазовые произведения с присущей ему глубиной и виртуозностью. Создать особую атмосферу "королю рояля" помогут друзья - Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В этом году на сцену БКЗ выйдет еще один уникальный музыкант - "духовик" Аркадий Шилкпопер, который играет на валторне и альпийском роге. Для маэстро Мацуева и его друзей-музыкантов выступление обещает стать исключительным, особенно после долгого перерыва", - говорится в сообщении.

Вместе с ним на сцену в "Октябрьском" выйдут также юные звезды джазовой сцены - 15-летнаяя вокалистка Ярослава Симонова и 10-летняя балалаечница Анастасия Тюрина. Они являются постоянными участницами концертов Мацуева и выступят с новыми произведениями.

"Прошлый год очень удивил всех нас, повлиял на наши бытовые привычки, но не изменил самого главного - нашей любви к музыке. Мы продолжаем играть классику и джаз: импровизируем, творим, играем вместе, зажигаем звезды. И живая встреча со зрителем - самая главная награда для меня. Я очень жду этого концерта, мы будем вместе создавать праздничное настроение - настроение музыки и жизни", - привели организаторы слова Мацуева.