Премьера "Театра" в "Современнике" открыла фестиваль "Черешневый лес"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Театр" Владимира Панкова по одноименному роману Сомерсета Моэма открыла XXI открытый фестиваль искусств "Черешневый Лес". Показ прошел в день 65-летия с создания театра, передает корреспондент ТАСС.

Художественный руководитель театра Виктор Рыжаков рассказал, что в день юбилея "Современника" ему звонили из разных уголков мира, чтобы поздравить. "И я понимаю, что все эти поздравления - это такой большой аванс и не заслуженный, но понимаю, что в собственном лице принимаю поздравления от людей, которые в течение 65 лет делали этот театр, выстрадали это право быть "Современником". И все время думаю об этой бесконечной ответственности, как в школе ученик - что нужно отвечать за свои поступки", - отметил он.

В спектакле заняты разные поколения современниковцев. Главную роль Джулии Ламберт в постановке исполнила народная артистка РФ Елена Яковлева. Также на сцену поднялись Владислав Ветров, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов, Ильдар Тагиров, Михаил Шамков и другие.

Режиссер спектакля Владимир Панков назвал постановку черно-белым траурным карнавалом. "Театр это не только радость. За это время ушли великие мастера, которые оставили такое выжженное поле. И какая-то новая наступает история театра, и дай бог, чтобы театр жил. Тем более - "Современник". "Современник начинает новое дыхание, мне кажется", - пояснил он.

Яковлева поделилась с ТАСС, что постановка ее заинтересовала, так как это не просто история, рассказанная в романе, которую каждый желающий может прочитать ее в книге. "Хотелось ее показать немножко с другой стороны. Героиня - тоже актриса, мы понимаем друг друга. Мы хотели, чтобы к этому роману отнеслись не просто как к любовной истории стареющей артистки с молодым человеком, а еще и пофантазировали, как она жила", - подчеркнула она.

О показе

Двухчасовой показ спектакля завершился овацией, после которой худрук вышел на сцену и обратился к публике: "Я хочу поздравить вас, самых верных, самых требовательных, самых тонких, ранимых, чувствительных и очень важных для нас зрителей!". После этого аплодисменты продолжились.

Гостями премьеры стали директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, актеры Александр Стриженов, Игорь Ясулович, Ольга Дроздова, фотограф Юрий Рост, директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум и другие.

Открытый фестиваль искусств "Черешневый Лес" проходит на протяжении 20 лет, он был учрежден в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi и объединяет разные виды искусства - от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и арт-проектов.

Девиз XХI смотра обозначен как "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс". В связи с чем фестиваль посвящен ряду круглых дат: 1600-летию Венеции, 90-летию театра кукол имени С.В. Образцова, 75-летию Бориса Эйфмана, 70-летию композитора и музыканта Стаса Намина и другим.