Сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским выходит на сервисе Start

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским, Дарьей Мороз, Викторией Толстогановой и Ириной Старшенбаум в главных ролях выходит в пятницу на видеосервисе Start. Об этом сообщил режиссер Артем Аксененко.

"Для меня был важен уровень духовного и морального падения нашего современного общества. Здесь представлен некий срез нашего социума, уровень духовного состояния которого оставляет желать лучшего", - рассказал режиссер.

Как считает Аксененко, современному обществу необходим человек, некое существо или явление, которое помогло бы ему подняться из состояния, в котором оно находится. При этом, по его словам, помощь необязательно будет исходить в ласковой манере, а может быть негуманной. Именно так оказывает ее главный герой сериала.

По сюжету профессиональный переговорщик Андрей Павлов без оружия в считанные секунды устанавливает контакт с террористами. За большие деньги он помогает договориться представителям бизнеса. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости.

Роль переговорщика играет Андрей Бурковский.

Креативный продюсер сервиса Ирина Сосновая отметила, что создатели горды, что в заглавную роль играет Бурковский. "Мне кажется, он совершенно фантастический артист. Он часто был на второстепенных ролях, но появляясь в кадре, всегда было понятно, что это актер главной роли. И вот появился материал, достойный этого артиста, и мы очень гордимся, что Андрей исполнил здесь ее", - подчеркнула она.