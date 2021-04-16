Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory

ГААГА, 16 апреля. /ТАСС/. Текст песни Russian Woman ("Русская женщина") российской певицы таджикского происхождения Манижи, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2021 году, номинирован на премию Eurostory Best Lyrics Award. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Eurostory пресс-релизе.

Премия вручается ежегодно за лучшие тексты песен, которые были написаны специально для участия в Евровидении. В этом году премию будут вручать в пятый раз, на награду претендуют представители пяти стран, среди которых Бельгия, Болгария, Италия, Нидерланды и Россия. При этом отмечается, что, как и в предыдущие годы, обладатель Best Lyrics Award будет определен посредством решения международного профессионального жюри, а также в результате интернет-голосования. Объявление победителя состоится непосредственно перед началом музыкального конкурса Евровидение.

В 2019 году лауреатом Best Lyrics Award стал представитель Италии, в 2018 и 2017 годах - исполнители из Франции, а в 2016 году - конкурсанты с Украины.

В начале апреля сообщалось, что видеоролик певицы Манижи на песню Russian Woman, с которой она будет представлять Россию на Евровидении в Нидерландах, стал самым популярным на YouTube-канале состязания среди 39 клипов участников смотра этого года. На данный момент он набрал уже более 8 млн просмотров. Российской участнице удалось опередить прежнего лидера - сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco. Сейчас у коллектива более 7,5 млн просмотров. Более 3,9 млн просмотров у певицы Destiny с Мальты, около 3,4 млн просмотров у певицы Efendi, представляющей Азербайджан.

Манижа является независимым музыкантом, автором и исполнителем, режиссером музыкальных клипов, общественным деятелем в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года представляет фонд "Подари жизнь", с 2020 года является послом доброй воли ООН по делам беженцев. По ее словам, Russian Woman - это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

65-й конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять певица Манижа.