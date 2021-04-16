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В Петербурге 15 мая пройдет фестиваль российского хип-хопа

Артисты представят отдельные шоу длительностью 30-40 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Большой фестиваль отечественного хип-хопа с участием семи рэп-исполнителей состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Он будет приурочен к официальному запуску нового концертного пространства Temple of Deer в здании "Арсенала" на Выборгской стороне, сообщили ТАСС в пятницу представители организатора - концертного агентства Placebo/25 Entertainment.

"В составе участников - Хаски <…> эмо-панк-рок-рэпер Джизус, чей клип "Ван Гог" набрал десятки миллионов просмотров <...> Soda Luv и другие. Каждый со своей харизмой, они сейчас на острие жанра", - рассказали представители организатора.

Как отметили в концертном агентстве, "каждый из артистов выступит со своим отдельным шоу не менее, чем на 30-40 минут, со своим настроением, которое будет поддержано визуальным продакшеном". Планируется, что в перспективе Temple of Deer сможет вместить до 15 тысяч человек на открытом воздухе.

Реконструкцию южной (Невской) части "Арсенала" с 2020 года ведет международная инвестиционная группа Placebo/25. На части бывших территорий императорского оружейного завода предполагается сформировать целый квартал с концертным комплексом, фудмаркетом, улицей ресторанов и баров, открытой фестивальной зоной на 10 тыс. человек. В 2021 году к запуску подготовили концертный зал на 5 тыс. зрителей, ночной клуб и пространства для мероприятий - они расположились в пустующих цехах "Арсенала" 1849 года постройки. До начала 2000-х в них находились производственные помещения завода "Арсенал", которые были перенесены на другую площадку.

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