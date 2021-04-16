Умерла актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в фильмах про Гарри Поттера и главную роль в телесериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2000), ушла из жизни в возрасте 52 лет. Об этом в пятницу сообщил ее супруг актер и продюсер Дэмиен Льюис.

"С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила - бесстрашно", - заявил Льюис.

Уроженка Лондона Маккрори также известна по фильму "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012) из серии картин про спецагента Джеймса Бонда, сериалу "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013 - настоящее время) и картине "Хранитель времени" (Hugo, 2011). Кроме того, актриса сыграла супругу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в байопике "Королева" (The Queen, 2005).

Маккрори была популярна в Великобритании и в качестве театральной актрисы. В частности, она играла в шекспировских пьесах, а также в постановках по произведениям Антона Чехова - "Дядя Ваня" в лондонском театре "Алмейда" и "Чайка" в Театре Королевской биржи в Манчестере.