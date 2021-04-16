Фестивали немецкой культуры пройдут во Владивостоке и Калининграде в 2021 году

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Фестивали немецкой культуры в рамках года Германии в России в 2021 году состоятся во Владивостоке и Калининграде, заявила на церемонии открытия фестиваля в Краснодаре в пятницу Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве, руководитель проекта "Год Германии в России - 2020/2021".

"В рамках года Германии мы хотели бы привлечь к себе внимание как можно большего количества людей, придумали такой формат, как pop-up-фестивали: мы начали в прошлом году с Казани, в мае мы будем во Владивостоке, осенью состоится заключительный фестиваль в Калининграде", - сказала Улиг.

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр в ходе видеообращения отметил, что в Краснодарском крае активно работают немецкие фирмы, развиваются отношения между городами-побратимами Краснодаром и Карлсруэ. "Люди сплочены - это было так и в хорошие времена, и плохие. И даже в весьма трагичные дни войны. Я счастлив, что сегодня мы нашли способ благодаря этому фестивалю организовать встречи между людьми. 10 дней культуры, 10 дней науки, бизнеса - много Германии", - сказал он.

В пятницу в Краснодаре также состоялась церемония включения регионального немецкого образовательного центра Кубанского государственного университета в сеть партнеров Гёте-Института.

Второй pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка начался в Краснодаре в пятницу, он продлится до 25 апреля. В рамках фестиваля запланированы музыкальная и кинопрограммы, выставки современного искусства, будут работать исследовательская и образовательная лаборатории. Также на фестивале будут обсуждать влияние пандемии на культуру.