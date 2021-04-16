Боровск в Калужской области получил статус исторического поселения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Город Боровск Калужской области, который в XIV-XV веках был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, получил статус исторического поселения федерального значения. Соответствующий приказ Министерства культуры РФ был размещен в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Включить город Боровск Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения", - говорится в документе.

В приказе установлены предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории.

Боровск - административный центр Боровского района Калужской области, расположен на берегах реки Протвы. В XIV-XV веках - один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году вошел в список исторических городов России. Имеет почетное наименование "Город воинской доблести". Среди достопримечательностей Боровска - храм Пресвятой Богородицы, Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, памятный камень героям Куликовской битвы, музей-квартира ученого Константина Циолковского.