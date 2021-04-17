Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Дурочка" по пьесе Лопе де Вега

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Театр имени Евгения Вахтангова на своей Новой сцене представит в субботу премьеру спектакля "Дурочка" по пьесе Лопе де Вега (1562-1635 гг.) в постановке режиссера Анатолия Шульева. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"В 2021 году Театру Вахтангова исполнится 100 лет, и ряд проектов как раз посвящен предстоящему юбилею. В их числе и спектакль "Дурочка", премьера которого состоится сегодня на нашей Новой сцене", - сказала Кузьмина.

Она напомнила, что перед открытием юбилейного сезона было решено, что четыре выпускника мастерской худрука Вахтанговского театра Римаса Туминаса - Владимир Бельдиян, Хуго Эрикссен, Анатолий Шульев и Гульназ Балпеисова, - осуществят цикл постановок "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", в основе которого произведения драматургов зарубежных стран, оказавших прямое или косвенное влияние на мировоззрение Евгения Багратионовича Вахтангова.

"Первым спектаклем проекта, посвященного столетию Вахтанговского театра, стала "Легенда о Хромоножке" по пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона, написанной по мотивам древнеисландских саг, в постановке Владимира Бельдияна, - отметила собеседница агентства. - Затем эстафету приняла Германия - спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера поставил Хуго Эрикссен". "И вот теперь на вахтанговские подмостки выходит "Дурочка". Эта комедия основоположника испанской национальной драматургии Лопе де Вега привлекла внимание режиссера Анатолия Шульева, работа которого станет третьей частью театрального цикла, приуроченного к вековому юбилею Вахтанговского театра", - уточнила пресс-атташе.

О пьесе

"Дурочка" - пьеса о молодости, любви, о противоречивых чувствах и поступках. Но не только. Еще она про столкновение поколений и разных взглядов на жизнь", - определил смысл пьесы Шульев. По его словам, согласно содержанию, "одинокий отец Октавьо - это старый патриархальный мир, в котором "наука женщины - рожать детей и молчаливой быть", и он сталкивается с миром своих юных дочерей, каждая из которых по-своему отстаивает собственные права на личность: одна совершенствует ум, другая прячется под маской наивности в своих мечтах". "Отец в ужасе перед абсолютным непониманием женской природы. И, конечно, он только и думает о том, как поскорее выдать дочерей замуж. Но это оказывается не так просто", - добавил режиссер.

В создании спектакля вместе с режиссером-постановщиком Анатолием Шульевым приняли участие Мариус Яцовскис (сценография), Мария Данилова (костюмы), Полина Шульева (композитор), Руслан Майоров (художник по свету), Евдокия Прошакова (помощник режиссера). "В ролях заняты Екатерина Крамзина, Олег Форостенко, Ксения Кубасова, Александр Галочкин, Константин Белошапка, Рубен Симонов, Ольга Боровская, Евгения Ивашова, Владислав Гандрабура, Денис Самойлов, Евгений Пилюгин", - перечислила пресс-атташе Вахтанговского театра.

Об авторе

Феликс Лопе де Вега и Карпио - современник Шекспира, родился 25 ноября 1562 года в Мадриде. Его литературное дарование проявилось чрезвычайно рано - уже в 13 лет он написал свою первую пьесу "Истинный любовник". По собственному свидетельству драматурга, количество созданных им пьес превышает 800 (по подсчетам исследователей - и того больше), до нас дошло более 400. Самые знаменитые его пьесы - "Учитель танцев", "Собака на сене", "Валенсианская вдова", "Девушка с кувшином", "Фуэнте Овехуна" и многие другие - обошли театральные подмостки всего мира.

"Дурочка", созданная в период наивысшего расцвета таланта Лопе де Вега, - одна из немногих пьес драматурга, дошедших до нас в авторской рукописи, датирована 28 апреля 1613 года, впервые была опубликована в 1617 году.