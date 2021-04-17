Умер британский балетный хореограф Лиам Скарлетт

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Хореограф Лиам Скарлетт умер в возрасте 35 лет. Семья Скарлетта, объявившая в субботу о его смерти, не сообщает о причинах произошедшего.

"Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями", - говорится в заявлении, размещенном на странице королевского театра Ковент-Гарден в Twitter.

С 2012 года и до скандала, о котором стало известно в начале 2020 года, Скарлетт был постоянным хореографом труппы Королевского балета в Ковент-Гардене и консультантом австралийского Квинслендского балета. Он был самым молодым хореографом, которому когда-либо было поручено подготовить полноценную постановку для Ковент-Гардена. Поставленный им в 2018 году на сцене лондонского театра балет "Лебединое озеро" получил самые высокие отзывы критиков.

Скарлетт, которого СМИ королевства называли едва ли не лучшим британским хореографом за последние полвека, сотрудничал с рядом балетных трупп в Великобритании, США, а также Новой Зеландии и Норвегии. До начала своей хореографической карьеры он был танцовщиком, выступавшим на сцене Ковент-Гардена с 2005 года.

Театр приостановил сотрудничество со Скарлеттом в январе прошлого года, заявив о том, что в его отношении ведется дисциплинарное расследование. Как выяснилось, еще в августе 2019 года его обвинили в непристойном поведении и сексуальных домогательствах в отношении студентов и танцовщиков. По данным газеты The Times, речь могла идти о ситуации, тянувшейся на протяжении многих лет, однако в ходе расследования не было обнаружено свидетельств, подкрепляющих выдвинутые обвинения, и дело не было передано в полицию. При этом Королевский балет принял решение прекратить сотрудничество с перспективным хореографом, о чем было объявлено в марте прошлого года.