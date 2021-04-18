Мариинский театр подготовил к приезду композитора Родиона Щедрина шесть вечеров его музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Праздник музыки "Щедрин в Мариинском" откроется в воскресенье в Концертном зале театра по случаю приезда большого друга этого коллектива народного артиста СССР Родиона Щедрина. Симфонической программой открытия продирижирует народный артист РФ Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба театра.

"К приезду композитора в Петербург в Мариинском подготовлен праздник его музыки. В афишу целым блоком вынесены театральные сочинения мэтра. На концерте 18 апреля вместе со зрителями автор услышит симфоническую сказку "Приключения обезьяны" по произведению Михаила Зощенко, премьеру которой маэстро Гергиев представил в Концертном зале театра минувшей осенью", - рассказали в пресс-службе. В роли рассказчицы выступит актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Полина Маликова (Толстун).

В течение следующих пяти вечеров - с 19 по 23 апреля - в Мариинском театре в присутствии композитора покажут оперы "Очарованный странник", "Левша", "Боярыня Морозова", балеты "Конек-горбунок" и "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии. 28 и 29 апреля к музыкальной неделе в честь Щедрина в афише примыкают два представления его балета "Анна Каренина" в постановке Алексея Ратманского.

Ныне в Мариинском сосредоточено самое полное в мире собрание театральных, симфонических, камерных и хоровых сочинений Щедрина. Специально для петербургской труппы он написал оперы "Левша" и "Рождественская сказка".

В феврале минувшего года режиссер Слава Даубнерова перенесла на сцену Мариинского из Пражского национального театра свою постановку "Лолиты". Исполнителями главных партий в этой опере стали сопрано Пелагея Куренная, тенор Александр Михайлов и баритон Петр Соколов. Они номинированы на "Золотую маску". На лейбле театра изданы записи опер "Очарованный странник" и "Левша", Второго и Пятого фортепианных концертов Щедрина в исполнении Дениса Мацуева и оркестра Мариинского театра.