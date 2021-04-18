Актриса Нина Гуляева отмечает 90-летие

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Старейшая актриса Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, которой в воскресенье исполняется 90 лет, отмечает юбилей и призывает всех вакцинироваться от COVID-19. Об этом сама актриса сообщила по телефону, принимая поздравление ТАСС.

"Сегодня мне исполняется 90 лет, и все поздравления я буду принимать сама по телефону", - сказала Гуляева. "Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу, что я та же самая, хотя, конечно, уже давно не 17-летняя девушка, - пошутила Нина Ивановна. - Такое у меня настроение. Всех поздравляющих я буду убеждать привиться от ковида. Как Владимир Владимирович Путин, буду призывать последовать моему примеру. Ведь несколько дней назад я сделала первую прививку вакциной "Эпиваккорона". Врачи заверили, что она больше подходит пожилым людям". "Теперь жду второго укола и, по совету медиков, нахожусь дома, в изоляции", - пояснила актриса.

По словам Гуляевой, у нее "хорошие гены". "Мои бабушка, прабабушка жили до 100 лет, я тоже надеюсь. Мы - поколение военное, нас так просто не возьмешь", - сказала она. "Но сейчас идет борьба с ковидом. Наши гениальные ученые изобрели уже несколько вакцин. И нам всем надо привиться, чтобы победить эту гадость", - убеждена артистка.

А возвращаясь к юбилейной теме, призналась, что счастлива. "Я счастлива, что у меня есть сын Вячеслав Невинный-младший, которого мы с мужем [народный артист СССР Вячеслав Невинный, умер в 2009 году в возрасте 74 лет] научили быть артистом, есть внучка и правнучка. А еще у меня есть родной, любимый театр - МХТ имени Чехова, где я играю всю жизнь. Сколько ролей сыграла, знают, наверное, только в музее МХАТ", - сказала Гуляева.

"И сколько ролей еще в голове! Пока сидела на карантине, все время придумывала роли, пьесы, режиссеров. Так хочется на свободу! Прийти в театр, посмотреть премьеры, которые пропустила. Повидаться с коллегами. Встретиться с Сергеем Васильевичем Женовачем и обсудить новые, предстоящие работы", - пожелала себе в день юбилея Нина Гуляева.

Поздравления от МХТ

Как стало известно ТАСС, официальное поздравление Гуляевой направил МХТ имени А. П. Чехова. "18 апреля исполняется 90 лет народной артистке РСФСР Нине Ивановне Гуляевой. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова поздравляет актрису с юбилеем и желает крепкого здоровья", - сообщила пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

Она напомнила, что Нина Гуляева впервые вышла на сцену Художественного театра в начале 1950-х годов. "Еще студенткой второго курса Школы-студии МХАТ она играла Сережу в "Анне Карениной". Окончила Школу-cтудию МХАТ в 1954 году (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова) и была принята в труппу Московского Художественного театра", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, Гуляева сыграла порядка 60 ролей, среди которых Майка в спектакле Ильи Судакова "Платон Кречет", Митиль в "Синей птице" Константина Станиславского, Суок в спектакле Владимира Богомолова "Три толстяка", Валерия в "Утиной охоте" и Полина Андреева в "Чайке" Олега Ефремова, Дорина в "Тартюфе" Анатолия Эфроса и др. "Сегодня Нина Ивановна играет бабку Фиму в "Деревне дураков" Натальи Ключаревой (режиссер Марина Брусникина) и Бабушку в "Белых ночах" Федора Достоевского (режиссер Айдар Заббаров)", - перечислила пресс-атташе МХТ.

Свой комментарий по поводу юбилея Гуляевой дал худрук МХТ Сергей Женовач. "Думаем о Нине Ивановне, скучаем и ждем, очень ждем, когда пройдет нынешнее странное время, все вернется на круги своя, и она выйдет на родную сцену", - поделился худрук. И уже лично в адрес именинницы добавил: "Нина Ивановна, жаль, что в эту весну мы не можем отметить ваш юбилей. Тем не менее сегодня - праздник, и он не отменен, не перенесен, он наступил! Вы уникальны, прекрасны. Вы такая одна, ни на кого не похожая, неповторимая, незабываемая. Мы восхищаемся вами и очень любим! Кланяемся вам, желаем здоровья и долгих лет".

Свои поздравления передала Гуляевой и ее коллега и давняя подруга Ирина Мирошниченко. "Нас с Ниной Гуляевой связывает целая жизнь", - отметила Мирошниченко. "Впервые я увидела ее на сцене в начале 1960-х, когда Владимир Николаевич Богомолов, у которого я училась в Школе-студии МХАТ, поставил в Художественном театре спектакль "Три толстяка". Ниночка изумительно играла Суок: прекрасно сложенная, как статуэточка, пластичная, легкая и - совершенное дитя. Тогда казалось, что ей суждено стать заложницей амплуа, вечно быть ребенком на огромной сцене, где царили героини - Тарасова, Еланская, Степанова, Андровская. Но Нина со своим характером, остротой, яркостью не затерялась, а засияла среди них. Пошли роли одна за другой, абсолютно разные, непохожие друг на друга, сложилась удивительно яркая театральная судьба. И сейчас Нина продолжает поражать зрителей, коллег и критиков новыми ролями, получает награды и признание за недавнюю премьеру - спектакль "Белые ночи". Актриса с ног до головы, она всегда живет театром, его радостями и проблемами, его духом, мечтой о нем. Таков и ее сегодняшний день - праздник новых мечтаний о сцене", - сказала Мирошниченко.

Свое мнение об имениннице также выразила режиссер Марина Брусникина. "Нина Ивановна Гуляева - уникальный человек. И дело не только в том, что очень немногим в ее годы дано сохранить молодую душу, энергию, желание работать, играть, но и в невероятном таланте. В молодости мы ко всему относимся скептически, но я помню, как я, начинающая артистка, только что принятая в Художественный театр, посмотрела спектакль "Я построил дом", где Нина Гуляева и Петр Щербаков играли семейную пару. Я реально тогда осознала, что вижу гениальную актрису! Такой мощный талант, жизнелюбие, эмоциональная открытость! Это было потрясение!" - призналась режиссер.

Об актрисе

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. Исполняла роли в постановках "Кремлевские куранты" по пьесе Николая Погодина, "Зимняя сказка" по произведению Уильяма Шекспира, "Враги" и "Егор Булычов и другие" по пьесам Максима Горького, "Сталевары" по произведению Геннадия Бокарева, "Три сестры" и "Чайка" по пьесам Антона Чехова, "Сладкоголосая птица юности" по произведению Теннесси Уильямса, "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова.

В 1987 году, после разделения труппы театра, осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова). Была занята в спектаклях "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Дворянское гнездо" по роману Ивана Тургенева, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского. В текущем театральном сезоне задействована в постановках "Белые ночи" по произведению Федора Достоевского и "Деревня дураков" по повести Натальи Ключаревой.

Нина Гуляева также сотрудничает с Государственным театром наций. Исполняет на его сцене роль Марины в спектакле "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.

Снималась в фильмах "В степной тиши" (1959, режиссер Сергей Казаков), "Твой современник" (1967, Юлий Райзман), "Только три ночи" (1969, Гавриил Егиазаров). Также принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов и художественных картин.

Удостоена звания народной артистки РСФСР (1969). Награждена орденами Почета (1998) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006). Отмечена благодарностью президента РФ (2011).