В Северной Осетии завершились съемки нового фильма Оганесяна "Прямой эфир"

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 апреля. /ТАСС/. Съемки нового фильма режиссера Карена Оганесяна "Прямой эфир" о конфликте поколений, экранизация которого запланирована на этот год, завершились в Северной Осетии.

Съемки фильма Оганесяна, известного по работам "Пассажиры" (2020), "Игра на выживание" (2020), "Медное солнце" (2018), "Жизнь впереди" (2017) и др., проходили в Москве и Северной Осетии. Северокавказская республика была выбрана не случайно.

"Помимо впечатляющих пейзажей и красивой архитектуры, село Даргавс в Северной Осетии - одна из самых известных достопримечательностей региона. Именно здесь расположен знаменитый некрополь "Город мертвых". Я со студенческих лет знаю про это место, которое поражает своей историей. И мы захотели запечатлеть его в кино, пусть косвенно, но рассказать людям об истории "Города мертвых", чтобы о нем узнали как можно больше людей", - рассказал ТАСС один из продюсеров картины и автор идеи фильма Беник Аракелян.

По его словам, уникальность места заключается в первую очередь в его истории. "Заболев чумой, люди, чтобы не заразить своих близких, уходили умирать в склепы", - рассказал собеседник агентства.

Два этапа съемок

Съемки проходили в два этапа. Они начались в январе, потом была вынужденная пауза из-за погодных условий. "Когда мы приехали в Кармадонское ущелье, нас настиг ветер. Затем, как нам рассказали местные жители, впервые за много лет в Даргавсе выпало аномальное количество снега. Поэтому съемки пришлось приостановить", - рассказала ТАСС один из продюсеров проекта Полина Иванова.

Съемочная группа вернулась в Северную Осетию в марте. "Что касается погоды, мы были удивлены, как каждые два часа она менялась, а у нас по сюжету стыковки не проходили. И только благодаря опыту и профессионализму режиссера и операторов находились решения", - рассказал Аракелян. Начались съемки в аэропорту во Владикавказе, затем они продолжились в разных ущельях. Однако большая их часть проходила в Даргавсе у реки. На сегодняшний день съемки закончились, кинолента на этапе монтажа фильма.

Как рассказали ТАСС авторы идеи, "Прямой эфир" - фильм о конфликте поколений. По сюжету два главных героя, один из которых - известный молодой блогер, а другой - мужчина 40 лет, представитель автокомпании, приезжают в неизвестную для них местность, в Северную Осетию. Они оказываются напротив "Города мертвых", где происходит незапланированное обстоятельство, вокруг которого и закручивается весь сюжет фильма. "Там будут рассуждения о жизненных ценностях, о конфликте поколений. Место выбрано напротив некрополя", - пояснил Аракелян.

На экраны кинотеатров и на цифровых платформах фильм планируют выпустить в конце 2021 года. Продюсерами картины выступили Карен Оганесян ("Карго"), Беник Аракелян ("Мовсес фильм") и Ирина Воронова (IRSNA media). Главные роли в фильме исполнили Кирилл Кяро, Павел Чернышов - дебютант в большом кино, а также осетинский актер Сослан Фидаров, который сыграл одну из ведущих ролей в картине.