Картину китайского художника продали с аукциона в Гонконге почти за $30 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 апреля. /ТАСС/. Картина кисти французского художника китайского происхождения Чжу Дэцюня (1920-2014) в воскресенье ушла с молотка в Гонконге почти за $30 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями современного искусства из аукционного дома Sotheby's.

"Лот продан за 229 568 000 гонконгских долларов ($29,54 млн)", - говорится на сайте торгов. Это оказалось вдвое выше оценочной стоимости полотна, составлявшей от 80 млн до 120 млн гонконгских долларов ($10,3-15,4 млн).

Речь идет о триптихе под названием "Зимняя гармония", выполненном в 1986 году маслом в абстрактном стиле. Имя покупателя не разглашается.

Вместе с тем на этих же торгах за $20,9 млн продана картина кисти другого известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013), который жил и работал во Франции. Конечная стоимость его полотна под названием "13.02.62", выполненного маслом в красно-белых тонах, оказалась выше верхней границы предварительной оценки. Тем не менее этот лот не стал лидером торгов, хотя изначально считался гвоздем аукциона.

Совокупный объем совершенных на нем сделок приблизился к $100 млн. По мнению экспертов, это свидетельствует о стабильном спросе на произведения китайской живописи у азиатских коллекционеров, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса.