Денис Мацуев выступил на закрытии фестиваля к 165-летию композитора Танеева во Владимире

ВЛАДИМИР, 18 апреля. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев выступил в воскресенье на закрытии IV Танеевского музыкального фестиваля во Владимире, посвященного 165-летию со дня рождения выдающегося композитора и педагога Сергея Танеева, исполнив произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

"Ради такого случая я готов был приехать. Это мои друзья, мои любимые и дорогие владимирцы, с которыми мы дружим больше 25 лет. Это знак дружбы в первую очередь и очередная возможность помузицировать с великолепными музыкантами", - сказал Мацуев в беседе с журналистами.

На закрытии IV Танеевского музыкального фестиваля Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина и Денис Мацуев исполнили фортепианный цикл Петра Чайковского "Времена года", концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор Сергея Рахманинова.

Уроженец Владимира композитор Сергей Танеев (1856-1915), окончивший Московскую консерваторию и впоследствии ставший ее директором, считался любимым учеником Чайковского. С XVII века предки Танеева обосновались в селе Маринино под Ковровом, где была построена усадьба. На ее территории действует музей, рассказывающий об истории древнего рода. Раз в два года в память о музыканте во Владимире проходит музыкальный фестиваль.

IV Танеевский музыкальный фестиваль проходил с 13 по 18 апреля во Владимире на сцене областного Центра классической музыки. В программе фестиваля прозвучали произведения Метнера, Рославца, Скрябина, Фейнберга, Катуара. Одним из главных событий стало концертное исполнение оперы-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского. Роль автора исполнил народный артист России Евгений Князев, вокальные партии - солисты Московского театра "Новая опера" и владимирского Центра классической музыки.