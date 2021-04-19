{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр культуры Коми покинул свой пост

Исполняющим обязанности главы республиканского Минкультуры стал Константин Баранов, который ранее занимал пост первого заместителя министра

СЫКТЫВКАР, 19 апреля. /ТАСС/. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов освобожден от должности, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики в понедельник.

"Сергей Емельянов с 25 апреля освобожден от должности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. С 26 апреля исполнение обязанностей министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми возложено на Константина Баранова, первого заместителя министра", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как ранее сообщал источник ТАСС в администрации главы региона, глава Минкультуры Коми покинет свой пост и республику в связи с ожидаемым назначением на должность директора Александринского театра. Сам Емельянов на официальной странице министерства во "ВКонтакте" 13 апреля выступил с прощальным видеообращением.

Теги
РоссияКоми
Мишустин поздравил директора музея-заповедника "Михайловское" с 60-летием
Премьер-министр пожелал Георгию Василевичу новых проектов, крепкого здоровья и благополучия
Читать полностью